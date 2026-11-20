20/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Diputados de diversas bancadas presentaron este viernes una moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, para que responda por la planificación, ejecución y supervisión de la visita del papa León XIV, con énfasis en la misa celebrada el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.

El texto cuestiona el origen de las fallas técnicas reconocidas por la propia Cancillería en un comunicado tras el evento, así como los deslindes de responsabilidades entre el sector público y las empresas proveedoras.

Piden explicar contrataciones por más de S/ 11 millones

La moción pone especial atención en las contrataciones directas aprobadas por un monto conjunto de S/ 11 052 689,03. De ese total, poco más de S/ 8 millones corresponden al servicio audiovisual con Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. y más de S/ 2,5 millones al suministro eléctrico, grupos electrógenos y cableado con Facogem Industrial S.R.L.

Además, el conjunto parlamentario ha solicitado explicaciones sobre los recursos transferidos para la visita papal a través del Decreto Supremo N° 176-2026-EF por más de S/ 63 millones y el control de calidad del evento.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta, presentó una moción de interpelación contra el canciller Carlos Espá por la organización de la visita del papa León XIV y las contrataciones para la santa misa en la Base Aérea Las Palmas.



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Lo que buscan aclarar las preguntas sobre la misa

El cuestionario adjunto a la moción apunta directamente a saber cómo se organizó y supervisó la ceremonia en Las Palmas y quiénes debían responder por lo ocurrido.

Los legisladores buscan precisar qué decisiones tomó el canciller como coordinador de la visita, cómo se repartieron las tareas entre las áreas del ministerio y qué controles se aplicaron para verificar que los equipos y la electricidad funcionaran bien antes de empezar la misa.

También piden saber qué zonas quedaron afectadas, cuánto duraron los fallos, qué pruebas o revisiones explican el origen del problema, si se revisó una multa previa aplicada en 2025 a la empresa de sonido y qué pagos, multas o garantías corresponden tras el evento.

La postura de Galarreta ante los cuestionamientos

En medio de estas exigencias de control político, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, señaló en diálogo con Exitosa que la planificación de las actividades reunió a la Cancillería y al Arzobispado de Lima, por lo que habrá que identificar a los encargados en cada sede y revisar los contratos y responsabilidades administrativas sin culpar de antemano a privados.

El premier indicó que, al regresar a Lima tras su gira por APEC y Japón, el canciller deberá dar sus explicaciones, y expresó confianza en que podrá responder a estos cuestionamientos.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el premier Luis Galarreta expresó que el Gobierno lamenta las fallas técnicas registradas durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas y señaló que se deberán esclarecer las responsabilidades.



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La moción de interpelación lleva así las fallas en Las Palmas al debate del Congreso con el foco puesto en los contratos, el uso del presupuesto y las responsabilidades detrás de la ceremonia. Lo que responda Carlos Espá será clave para aclarar dónde falló la cadena organizativa y qué consecuencias políticas y administrativas se derivan.