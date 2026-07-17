¿Habrá alerta de tsunami?: Marina de Guerra del Perú se pronuncia tras TERREMOTO de magnitud 7.4 en México

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde de este viernes 17 de julio, las costas del estado de Chiapas, en México, fue epicentro de un terremoto de magnitud 7.4, activándose inmediatamente una alerta de tsunami a manera de prevención para la población del país azteca.

Sin embargo, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina canceló dicha medida en base a la información analizada y observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacífico Mexicano y en las costas cercanas al epicentro, no esperándose variaciones significativas para las próximas horas.

Situación del litoral peruano tras fuerte sismo en México

Tal como ocurre en esta clase eventos al oste, la Marina de Guerra del Perú inició su monitoreo en todo el litoral peruano para determinar la existencia de las condiciones que puedan ameritar declarar una alerta de tsunami.

Tras la evaluación correspondiente, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) emitió un pronunciamiento esta tarde dar devolver un poco de tranquilidad a todos los peruanos, en especial a quienes residen en los distritos cercanos a las playas.

En ese sentido, a través de sus plataformas oficiales, la entidad descartó la emisión de una alerta de tsunami para toda la costa del Perú, señalando que el evento sísmico en México no reúne las condiciones para activar dicha medida de prevención en nuestro país.

#ÚltimoSismo

BOLETÍN DE SISMO TSUNAMI N° 20-2026-2

CARACTERÍSTICAS DE EVENTO SÍSMICO 86 KM W DE SUCHIATE, CHIAPAS, MEXICO pic.twitter.com/m35Vdh4snl — Hidrografía Perú (@DHN_peru) July 17, 2026

De acuerdo con lo informado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de México, se han registrado 60 réplicas, siendo la más grande de magnitud 6.5. Asimismo, señaló que no se reportan daños de consideración en inmuebles, ni personas lesionadas de gravedad, ni fallecidos.

Ten lista tu mochila de emergencia

Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otros elementos más que puedan ser requeridos.

Tal como es reiterativo, durante la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

De esta manera, se descarta la ocurrencia de una alerta de tsunami en el litoral peruano; no obstante, no hay que bajar la guardia ante la posibilidad de nuevos sismos con el pasar de las horas.