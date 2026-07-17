Cristorata: Joven agredido denuncia amenazas de muerte tras incidente en Miraflores

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un grave conflicto envuelve al polémico creador de contenidos, Cristorata, luego de ser acusado por agredir físicamente a un joven en el distrito de Miraflores. El denunciante, Owen López, afirmó que el altercado escaló rápidamente, resultado en daños materiales y lesiones personales, además de recibir amedrentamientos contra su círculo cercano.

Detalles del enfrentamiento y acusaciones

Según indicó el joven, mediante cámaras de 'Arriba mi Gente', el enfrentamiento ocurrió de manera inesperada. el joven aseguró que fue golpeado directamente por el streamer, lo que provocó la ruptura de sus lentes y una situación de vulnerabilidad extrema.

@arribamigenteoficial Joven acusa al streamer "Cristorata" de haberlo agredido violentamente y revela detalles de lo sucedido. 😱 #ArribaMiGente ♬ sonido original - ArribaMiGente

"Me envían videos con armas y amenazan a mi familia", declaró.

El afectado sostuvo que esta escalada de violencia psicológica busca silenciar su denuncia inicial sobre la agresión física sufrida en la vía pública. Estas acciones han causado gran preocupación, pues el uso de armas en videos enviados representa una clara intimidación dirigida hacia su persona.

Este tipo de amenazas hacia la víctima incluyen la recepción de material multimedia. Según la víctima, estos archivos buscan causar miedo paralizante a través del uso explícito de armas, tratando de coaccionar al joven para que desista de cualquier acción legal.

🚨 ¡CRISTORATA INICIÓ LA PELEA! 🔥 GOLPEÓ PRIMERO como un cobarde a un sujeto ebrio sentado en un parque y LE MINTIÓ DESCARADAMENTE a toda su comunidad 👊💀

Contexto:

Las cámaras de seguridad CONFIRMAN todo. Cristorata fue quien atacó primero. Lo más patético es que el chibolo... pic.twitter.com/jn3GgIG5kx — IKARI DOTA (@IKARIDOTA) July 17, 2026

Contexto del caso y repercusiones legales

Esta situación ha captado la atención del público tras la alta exposición del streamer en redes sociales. Existen videos de seguridad, en donde, se mostraría el preciso momento en el que habría comenzado la agresión contra Owen López durante su encuentro en Miraflores.

El joven resultó con heridas en el rostro.

Ante ello, las autoridades deberán esclarecer estos hechos mediante denuncias formales que realice la presunta víctima. La recopilación de pruebas visuales y los testimonios de los involucrados serán fundamentales para determinar las responsabilidades legales que correspondan en este caso de violencia mediática.

El joven buscaría justicia tras los hechos dados, pues la agresión física como los posteriores amedrentamientos conllevarían a consecuencias legales. La seguridad del denunciante es la prioridad actual mientras se avanzarían con las investigaciones que busquen deslindar de responsabilidades a del creador de contenidos implicado en este evento.

El influencer buscó deslindarse del hecho.

Este proceso busca justicia ante los actos denunciados, tanto por la agresión física inicial como por los amedrentamientos posteriores. La seguridad del denunciante es la prioridad actual mientras se avanza en las investigaciones para deslindar las responsabilidades del streamer implicado en este altercado de carácter violento.

El caso que involucra a Cristorata, en donde se le acusa de agresión física junto a amenazas de muerte en Miraflores, continúa bajo observación. La justicia deberá resolver este conflicto donde la integridad personal y la seguridad familiar son los ejes principales de la controversia.