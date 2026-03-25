Perú fue incluído en la lista de los 28 países más bellos del mundo, según Condé Nast Traveler

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La prestigiosa revista internacional Condé Nast Traveler realizó un reciente ránking con la lista de los 28 países más bellos del mundo en los que ha incluído al Perú reforzando de esta forma su posición como un destino turístico para viajeros.

Perú incluído en la lista de los 28 países más bellos del mundo

Gracias a su diversidad natural distribuida en costa, sierra y selva así como en la inmensidad de sus mares, el Perú continúa siendo un atractivo turístico indiscutible para los viajeros lo que generado que una vez más capte la atención global.

Eso se evidencia en el reciente reconocimiento que le ha realizado la revista internacional Condé Nast Traveler al incluirlo en la nómina de los 28 países más bellos del mundo.

Con ello, destacan la biodiversidad geográfica de nuestra nación así como su riqueza cultural figruando como un punto clave el cual no puede pasar desapercibido como destino turístico en América Latina.

En su página web, la publicación especializada destaca a Machu Picchu por "sus vistas panorámicas" y "misteriosos muros de piedra". Además, mencionan al Cañón del Colca, localizado en la región Arequipa, reconociéndolo como uno de los cañones más profundos del planeta y que se caracteriza por "sus terrzas agrícolas y la observación de aves excepcional".

Por último, destacan a la Reserva Natural de Paracas, sobre la cual indican que "es una zona de gran riqueza ecológica" y en la cual es posible observar a los pingüinos de Humboldt.

La revista Condé Nast Traveler incluyó al Perú en la lista de los 28 países más bellos

El antecedente clave para figurar nuevamente en esta lista

Cabe señalar que, este artículo titulado "Los 28 países más bellos del mundo, desde Argentina hasta Tanzania", cuyas autoras son Caitlin Morton y Kat Chen, tuvo un antecedente clave para que nuestro país figure en su lista.

Ya el año pasado, el reconocimiento internacional al turismo en Perú lo posicionó como uno de la tercera nación más bella del mundo consolidando así su presencia entre los destinos valorados tanto por expertos como por turistas.

En dicha nómina se resaltó los mismos territorios de la reciente publicación convirtiendo al Perú en uno de los referentes del turismo mundial sobresaliendo por sus ecosistemas y su historia milenaria.

Una vez más el Perú vuelve a captar la mirada global tras ser incluido por la prestigiosa revista internacional Condé Nast Traveler en la lista de 28 países más bellos del mundo.