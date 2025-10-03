Halloween: Circuito Mágico del Agua presenta una experiencia escalofriante solo para valientes

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Circuito Mágico del Agua recibe octubre con una experiencia diferente y llena de suspenso. Se trata de Horrorland Dark Experience, una propuesta temática por Halloween que invita a los asistentes a sumergirse en un recorrido escalofriante, diseñado solo para aquellos que se atrevan a enfrentar el miedo cara a cara.

Horrorland Dark Experience

Con más de 20 personajes en escena, el recorrido llevará a los visitantes desde la enigmática Cabaña Wikka hasta el misterioso Pueblo Nibelung, pasando por la salvaje Zona Wargo y el perturbador Saint Clown Circus, donde un show único pondrá los nervios a prueba.

La travesía culmina en un imponente castillo en ruinas, vigilado por una bestia gigantesca, para luego descender a las sombrías mazmorras del juicio eterno, donde solo los más valientes lograrán encontrar la salida.

En esta travesía, los visitantes se adentrarán en pasajes oscuros, cementerios cubiertos de sombras, casas embrujadas y pueblos envueltos en misterio que encienden la imaginación.

A lo largo del recorrido, aparecerán criaturas inesperadas, brujas siniestras y espectros inquietantes, todos dispuestos a poner a prueba el coraje de cada asistente.

Entradas, horarios y precios

Las puertas de Horrorland Dark Experience abrirán desde las 5 de la tarde y estarán disponibles hasta altas horas de la noche. Para ingresar a esta atracción especial se deberá pagar un monto adicional de S/20, sumado al ticket regular de acceso al Circuito Mágico del Agua, que cuesta S/5.

Las entradas pueden adquirirse de forma sencilla a través de Ticketmaster o en la web y aplicación de Serpar. Además, los menores de 5 años ingresan gratis presentando su DNI, mientras que los adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad, mostrando su carné del Conadis, obtienen un descuento del 50 % en el boleto de ingreso general.

En cuanto al estacionamiento, el parque cuenta con tarifas diferenciadas: S/7, S/20 y S/40, según la zona elegida. Así, los asistentes pueden elegir la alternativa que mejor se acomode a su visita.

Ubicación del Parque de las Aguas

El Parque de las Aguas está ubicado en el Centro de Lima, dentro del histórico Parque de la Reserva, en el barrio de Santa Beatriz. Además, está situado justo al lado del Estadio Nacional, lo que lo convierte en un punto de referencia fácil de ubicar.

Con Horrorland Dark Experience, el Circuito Mágico del Agua suma una experiencia única para quienes celebran Halloween, ofreciendo un recorrido escalofriante que estará disponible todo octubre y que está pensado solo para los más valientes.