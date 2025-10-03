Emelec en crisis: Christian Cueva y el plantel paralizan entrenamientos por falta de pagos

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El plantel de Emelec, con Christian Cueva y Alfonso Barco a la cabeza, sorprendió al anunciar la paralización de los entrenamientos por falta de pagos. La medida encendió las alarmas en el fútbol ecuatoriano, aunque el club no tardó en pronunciarse y aseguró que los pagos ya se habían cumplido, calificando lo sucedido como un simple malentendido.

Emelec sin entrenar por falta de pago

El presente de Emelec se tiñó de problemas fuera de la cancha. Christian Cueva, acompañado por Alfonso Barco y todo el plantel, decidió levantar la voz tras meses de incumplimientos. La falta de pagos se convirtió en una situación insostenible que, finalmente, explotó en los vestuarios del 'bombillo'.

Los jugadores decidieron paralizar actividades y, en un gesto de unión, grabaron un video para hacer público el reclamo. En esa aparición, el defensa Luis Fernando León fue portavoz del malestar y explicó que las deudas no eran de semanas, sino de varios meses. Algunos futbolistas tenían 3, otros 5, 7 e incluso 8 meses sin cobrar.

"Los jugadores de Emelec manifestamos nuestro profundo malestar y preocupación ante el reiterado incumplimiento en el pago de nuestro salario. Lastimosamente, existen valores pendientes de pago que oscilan entre los 3, 5, 7 y 8 meses de retraso", expresó Luis Fernando León.

Asimismo, Luis Fernando León expresó lo que todo el plantel había acordado: "Hemos decidido no entrenar hasta que se nos cumplan los compromisos que hemos establecido con los dirigentes".

León también mencionó a la hinchada al momento de dar este pronunciamiento. "Nuestro compromiso con el club siempre ha sido al cien por ciento y con la hinchada también. Esta camiseta es sagrada siempre estamos para defenderla a muerte, pero necesitamos también el respeto hacia nosotros como jugadores de esta institución", añadió.

¡Los jugadores de Emelec al público!



Hasta 8 meses de deuda con la plantilla, gravísimo. pic.twitter.com/HtUv7eKrjm — Stéffano Dueñas (@SteffanoDu) October 2, 2025

La respuesta inmediata de Emelec

Ante el impacto mediático y la ola de críticas, Emelec respondió rápidamente a través de un comunicado oficial. Según la institución, los pagos sí se habían cumplido y lo que existía eran "interpretaciones erróneas" por parte de los jugadores.

La directiva aseguró que el jueves 2 de octubre se había procedido a cancelar los sueldos correspondientes y reafirmó su compromiso con el plantel y la hinchada.

"La jornada de hoy (jueves 2 de octubre) se procedió al pago de los sueldos correspondientes a la plantilla deportiva, reafirmando nuestro compromiso con los jugadores y cuerpo técnico. La directiva reitera su compromiso con la estabilidad, el orden y el fortalecimiento de nuestra institución, trabajando siempre en beneficio de Emelec y de su hinchada", se lee en el oficio.

Con esta postura, el club buscó calmar la tormenta y precisó que los entrenamientos volverán enfocados en el duelo ante Deportivo Cuenca, programado para este martes 4 de octubre por la primera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

La decisión del plantel de Emelec de paralizar los entrenamientos, con Christian Cueva y Alfonso Barco entre sus filas, expuso la fuerte tensión entre jugadores y directiva. Mientras los futbolistas denunciaron incumplimientos en los pagos, la institución aseguró que las obligaciones económicas estaban al día y que todo correspondía a un malentendido.