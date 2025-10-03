Tipo de cambio HOY en Perú: ¿Cuál es el precio del dólar este viernes, 3 de octubre?

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio y el tipo de cambio del dólar es esencial porque impacta directamente en tu economía diaria, desde el costo de productos y servicios hasta tus ahorros, deudas, viajes e inversiones. Por ello, conoce en esta nota cuál es el comportamiento de esta divisa en la jornada de este viernes, 3 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Saber cuál es la cotización de esta moneda estadounidense en Perú, te permite tomar decisiones financieras más informadas y proteger tu poder adquisitivo frente a las variaciones del mercado. Recuerda que estar atento al tipo de cambio no es solo para economistas o empresarios; también es una herramienta clave para cualquier persona que quiera cuidar mejor su dinero.

En ese marco, lo ideal es mantenerse informado sobre el precio de esta divisa en portales oficiales del Estado como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), quienes dan a conocer cuál es el cambio para la compra y venta para este viernes.

VIERNES, 3 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.479 S/ 3.485

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, en comparación al día de ayer, jueves 2 de octubre, donde la compra era de S/ 3.465 y la venta de 3.474.

¿A cuánto cerró el dólar el jueves?

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer: en 3,4760, (con una apertura de 3,4805), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4847, con un máximo de 3,4940 y un mínimo de 3,4740.

Tener en cuenta estos valores, permite a muchos bancos y casas de cambio fijar sus tasas del día siguiente. También influye en precios de productos importados, incluso, para las empresas, estar informados cuál fue el cierre de esta divisa las ayuda a calcular costos, márgenes y ganancias, y para registrar sus operaciones contables.

Cabe destacar que la cotización del cierre oficial del día también se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Tipo de cambio 'Ocoña'

El dólar Ocoña es el 'dólar de la calle', es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. Según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa sería:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.470 | Venta S/ 3.500

También debes saber que el precio del dólar varía constantemente por múltiples factores económicos, políticos y financieros, tanto locales como internacionales. Es un reflejo directo de la confianza en la moneda nacional (el sol) frente al dólar. Además de ello, su fluctuación puede deberse a:

La intervención del BCRP.

Inestabilidad o cambios de gobierno.

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (como subir o bajar tasas de interés).

