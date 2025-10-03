Gobierno designa a Edward Tovar Mendoza como nuevo jefe de la SUNAT

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) en remplazo de Marilú Haydeé Llerena Aybar.

En ese sentido, el nombramiento se materializó en la Resolución Suprema N.º 030-2025-EF, publicada este viernes 3 de octubre en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Resolución Suprema N.º 030-2025-EF.

Perfil profesional

De acuerdo con la plataforma institucional del MEF, Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Contabilidad con mención en Tributación; además, cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política y con estudios de doctorado en Derecho Tributario en la Universidad Complutense de Madrid, España. Asimismo, fue docente en postgrado en la Universidad de Lima y de pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Como parte de su experiencia laboral, fue intendente nacional jurídico de la SUNAT, vocal titular y presidente del Tribunal Administrativo de CONASEV (actualmente Superintendencia del Mercado de Valores), jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica de EsSalud y miembro de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI.

Del mismo modo, su última experiencia fue la de presidente del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, cargo que fue asumido temporalmente por Ada María Tarcila Flores Talavera, vocal de Sala Especializada del Tribunal Fiscal del mencionado Tribunal.

Cargo por cinco años

Según lo señalado por la Resolución Suprema N. 030-2025-EF, Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza asume la titularidad de la SUNAT por un período de cinco años , de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley N.º 29816, Ley de Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.

Dicha figura debe contar con el acuerdo del Consejo de Ministros y el nombramiento es a propuesta del ministro de Economía y Finanzas, en este caso Raúl Pérez-Reyes; asimismo, el cargo es finalmente designado por el presidente de la República (Dina Boluarte).

Las consideraciones legales para el acto se enmarcan en Ley N.º 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 053-2022-PCM, en la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N.º 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, y en la Ley N.º 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT.

Finalmente, la presente resolución fue refrendada por la mandataria y el titular del MEF.