ONPE entregará S/120 a miembros de mesa en las Elecciones Municipales Complementarias 2025

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 28 de septiembre, se llevaron a cabo las Elecciones Municipales Complementarias 2025 en los distritos cajamarquinos de Pion en Chota y Ninabamba en Santa Cruz. Estos comicios se convocaron para elegir a un alcalde y cinco regidores en cada distrito.

Como en cada elección, los miembros de las 13 mesas que fueron instaladas, una de ellas en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, en el centro poblado de Achiramayo, se realizó a través de sorteo público el cual se realizó el pasado 17 de julio. Sin embargo, estos tuvieron que ser completados por algunas personas de la fila debido al ausentismo de los ciudadanos.

ONPE entregará S/ 120 a miembros de mesa de Elecciones Complementarias

Y tal como se ha establecido desde hace algunas elecciones atrás, las personas que fueron elegidas como miembros de mesa deberán cobrar 120 nuevos soles de acuerdo a lo que dicta la ley.

Así lo dio a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través de un comunicado en sus canales oficiales. La entidad responsable de los comicios en el Perú indicó que desde este 3 de octubre iniciará el abono de este pago a través de dos modalidades.

Una de ellas será a través de la cuenta bancaria de los usuarios que lo solicitaron previamente, mientras que el otro grupo deberá acercarse a una agencia del Banco de la Nación con su Documento Nacional de Identidad para cobrarlo de manera presencial.

Elecciones Municipales Complementarias se realizaron el pasado 28 de septiembre.

"El pago se efectuará a partir del 3 de octubre mediante alguna de las dos modalidades establecidas: abono en cuenta bancaria a las personas que así lo solicitaron o cobro presencial en ventanilla del Banco de la Nación. Para esta última opción, el ciudadano deberá presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) e indicar que realizará el cobro de la compensación por haber ejercido funciones como miembro de mesa", indicó.

Asistencia de miembros de mesa es obligatoria

La última parte de este comunicado señala que las funciones de todos los miembros de mesa seleccionados por sorteo es totalmente obligatoria por lo que de no asistir deberán pagar una multa de más de 250 soles.

"De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley n.° 26859), el cargo de miembro de mesa es irrenunciable. Por tal motivo, quienes no cumplieron con ejercer el cargo deberán pagar una multa de S/ 267.50", añadió.

De esta manera, ONPE entregará desde este 3 de octubre los 120 soles correspondientes a quienes fueron miembros de mesa en las Elecciones Municipales Complementarias 2025.