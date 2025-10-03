Juan Stoessel sobre retroceso de Machu Picchu: "El ministro de Cultura es uno de los grandes responsables"

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para el vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, Juan Stoessel, el ministro de Cultura es responsable del retroceso de Machu Picchu pero no el único.

Imagen de Machu Picchu en crisis

En entrevista en Canal N, Stoessel criticó que la ciudadela inca siempre esté rodeado de problemas y malas noticias. Como se recuerda, actualmente la demanda constitucional que presentó el Gobierno Regional del Cusco contra el Ministerio de Cultura, sumado a ello, se presentó una moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia.

"El ministro de Cultura es uno de los grandes responsables sin lugar a duda, no ha solucionado el tema de las entradas, él cree que todo está caminando perfectamente. Pero no es el único responsable, hay varios ministerios, varios alcaldes y el gobernador regional, que son los responsables de Machu Picchu", señaló.

Según su experiencia, este es un problema de gobernanza que debe ser solucionado con la creación de un equipo técnico liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Asimismo, recordó que Machu Picchu es la "piñata" de los frentes de defensa o alcaldes en épocas electorales, por ello, se requiere que la ciudadela sea tratada de otra manera.

"Por eso es que todos estamos pidiendo que Machu Picchu sea considerado un activo crítico nacional, nadie puede estar en desacuerdo con eso. [Implicaría] primero, que se le de la importancia" aseguró.

Administración de Machu Picchu

Para Stoessel, el gobernador de Cusco generó diferentes crisis, debido a que no ha tomado posición en el problema con las entradas y provocó una mala imagen con la amenaza de desalojo al hotel Sanctuary Lodge.

"El único ministerio que sabe, es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por eso lo que estamos pidiendo son dos cosas principalmente. Gobernanza, necesitamos un gran equipo técnico, pero que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que conoce de turismo, sea quien lo lidere y después, que Machu Picchu entre a ser un activo crítico nacional para protegerlo", solicitó.

Según el experto, se debe buscar que Machu Picchu sea manejado como corresponde, pues en los últimos años solo se ha visto la degradación de la imagen del santuario inca. En ese sentido, Stoessel si señaló que el ministro de Cultura es uno de los culpables de los problema, pero no es el único, pues hay más autoridades involucradas.