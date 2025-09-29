Tomás Gálvez respalda presencia de Domingo Pérez en juicio contra Susana Villarán: "Tiene que continuar"

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Desde que asumió como fiscal de la Nación interino en reemplazo de la suspendida Delia Espinoza, Tomás Aladino Gálvez ha generado una serie de especulaciones respecto a la conformación del Ministerio Público..

Uno de las temas de los que más se habló desde su llegada a la Fiscalía, fue sobre una posible separación de José Domingo Pérez y Rafael Vela, integrantes del Equipo Especial Lava Jato. Incluso, los propios fiscales mostraron su preocupación por el rumbo que tomará la entidad.

Reafirma continuidad de Domingo Pérez en juicio contra Susana Villarán

En medio de esta coyuntura, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, participó en la sesión extraordinaria de la Comisión Especial de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia en el Congreso de la República y luego aclaró una de las polémicas instaladas en los últimos días.

En una improvisada rueda de prensa, el titular del Ministerio Público dejó en claro que José Domingo Pérez seguirá al frente del juicio oral contra Susana Villarán que inició días atrás. De acuerdo a su parecer, la separación de este fiscal solo significaría entorpecer el proceso y además busca no ser acusado de un presunto favorecimiento contra la exalcaldesa.

"Se ha iniciado un juicio oral a cargo del doctor José Domingo Pérez. Él tiene que continuar. Sacarlo en este momento significaría entorpecer el juicio y hasta podrían imputarme que quiero encubrir o blindar a la señora Villarán", indicó.

No conocen el funcionamiento de la Fiscalía

En esa misma línea, el actual mandamás de la Fiscalía fue consultado sobre los cambios de fiscales de las investigaciones a Juan José Santiváñez y Dina Boluarte. La respuesta de Aladino Gálvez fue clara al asegurar que buscó poner elementos que sean de su total confianza ya que se trata de casos muy delicados los cuales deben ser manejados con los mismos criterios.

"Critican los que no conocer el funcionamiento de la Fiscalía. Cuando tú vas a trabajar en un despacho, los fiscales que he removido son del despacho de Fiscalía de la Nación. Él que decide y dirige es el fiscal de la Nación. Ello no significa nada porque todas las veces que llega un nuevo fiscal cambia a la gente de su despacho", añadió.

