Miguel Ángel Palomino denuncia que no le permitieron ingresar a reunión de transportistas en el Congreso

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas, Miguel Ángel Palomino, denunció que "quienes convocaron a paro" de transportistas no le permitieron el ingreso a la reunión con el presidente del Congreso, José Jerí.

"No me dejaron entrar"

En entrevista con Nicolás Lucar en Hablemos Claro, Palomino reveló que sus agremiado apoyaron la paralización con el fin de lograr conversar con las autoridades, sin embargo, aunque tuvo la intención no le permitieron ingresar a la reunión en el Parlamento.

"A la hora que vamos allá, Martín Valeriano me mira grueso, como diciendo que yo no he convocado el paro, el que convocó es Héctor Vargas, (...) me mira discriminadamente, como diciendo tu eres trabajador acá están entrando los bravos. (...) No me dejaron entrar, entraron ellos. Así estamos viviendo, imagínate, los propios compañeros", manifestó.

El representante de los trabajadores de transporte público criticó a Valeriano y Vargas, pues expresó que esta es una lucha que se comenzó en abril por las constantes asesinatos. Asimismo, señaló que buscaba hacer llegar su malestar a los congresistas, sobre ciertas normativas pro crimen aprobadas.

"Justamente quise decirles a ellos, si quieren hacer la reunión, hemos pedido nuestra plataforma, nosotros el 25 de septiembre cuando se ha hecho la paralización con la empresa 41. En ese momento se ha pedido la renuncia de todos los ministros", señaló.

Convocarán nuevo paro

Asimismo, indicó que se planea convocar a un nuevo paro de transportistas a nivel de Lima y Callao e incluso podrían invitar a los transportistas de regiones, la fecha se definirá en una reunión que se llevará a cabo este sábado 4 de octubre.

"Por supuesto que nos vamos, los conductores vamos a alistarnos todos los conductores a nivel de Lima y Callao, es más, vamos a invitar a los compañeros que están trabajando en todas las regiones de carga pesada e interprovincial (...). Nosotros el día de mañana tenemos la primera reunión de Lima y Callao de ahí vamos a ver seguramente la fecha", informó.

