Nuevo desvío vehicular en Callao por obras del Ramal de la Línea 4 desde el 5 de octubre

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el domingo 5 de octubre se iniciará la segunda fase del plan de desvío vehicular, debido a la construcción de la estación Carmen de la Legua, que forma parte del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Esta medida busca garantizar la continuidad de las obras y mantener la circulación ordenada en una zona estratégica de la capital.

El Ramal de la Línea 4 integra el proyecto de la Línea 2 del Metro, considerado uno de los ejes de modernización del transporte urbano. Con su puesta en marcha, los usuarios podrán conectar el distrito de Ate con el Callao en apenas 54 minutos, reduciendo significativamente los tiempos de traslado y mejorando la conectividad metropolitana.

Uno de los hitos más importantes de esta fase es la construcción de la estación Carmen de la Legua, que permitirá enlazar dos sistemas ferroviarios de transporte masivo, convirtiéndose en un punto de integración clave para los pasajeros que se movilizan diariamente entre Lima y el primer puerto.

Cambios en el transporte público y privado

Con el inicio del nuevo desvío, 55 empresas de transporte público modificarán sus recorridos en un tramo de aproximadamente 2.5 kilómetros.

El desvío se iniciará en el cruce de las avenidas Argentina y Elmer Faucett (Callao), continuará por Juan Velasco Alvarado y Venezuela, y se reincorporará finalmente a la avenida Elmer Faucett en San Miguel.

La medida también alcanzará a los vehículos de carga que transitan por la zona. En el caso del transporte privado, los conductores deberán optar por rutas alternas, como los jirones Jazpampa o Agua Santa, continuar por el jirón Iquique y luego por la calle Las Violetas, hasta retornar a la avenida Elmer Faucett.

Por otro lado, los servicios que se dirijan hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez mantendrán su circulación a través de la vía auxiliar de las avenidas Óscar R. Benavides, Enrique Meiggs y Argentina.

Asimismo, el servicio especial AeroDirecto Sur seguirá operando con normalidad por las avenidas La Marina, Santa Rosa y Morales Dúarez, asegurando la conexión rápida hacia el terminal aéreo.

Impacto en la movilidad de Lima y Callao

El Ramal de la Línea 4 representa una inversión estratégica en infraestructura que busca aliviar la congestión vehicular en el Callao y Lima Metropolitana.

El plan de desvíos, aunque genera ajustes temporales en los recorridos, responde a la necesidad de avanzar con un proyecto que transformará la manera en que miles de personas se trasladan a diario.

Además, al conectar zonas residenciales, comerciales y de servicios con el aeropuerto, esta obra busca convertirse en un motor de desarrollo para la ciudad.

La reducción de tiempos de viaje y la interconexión con otras líneas ferroviarias reforzarán la eficiencia del sistema de transporte público y beneficiarán a pasajeros de distintos distritos.

La ATU reiteró que el cumplimiento de estas medidas es esencial para garantizar el progreso de las obras y llamó a los conductores a planificar con anticipación sus desplazamientos, considerando las rutas alternas disponibles.