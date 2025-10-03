Línea 2 del Metro de Lima: Reabren tramo de la av. Nicolás Ayllón tras avances en Estación Circunvalación

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Aunque a paso lento, la Línea 2 del Metro de Lima sigue avanzando para convertirse en el primer medio de transporte masivo subterráneo del Perú. La construcción de este megaproyecto inició hace más de una década y, al finalizar, unirá el distrito de Ate con la provincia constitucional del Callao en solo 45 minutos.

Reabren carriles de la avenida Nicolás Ayllón

Y aunque este proyecto beneficiará a miles de ciudadanos, los cierres de avenidas principales por la construcción de su infraestructura han generado decenas de incomodidades en todo este tiempo. Por suerte, poco a poco se van reabriendo estas arterias recuperando la fluidez del tránsito vehicular.

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, dio a conocer que a partir de este martes 2 de octubre se reabrió un tramo de la avenida Nicolás Ayllón justo en el límite de los distritos de San Luis y El Agustino.

Específicamente, fueron cinco carriles: tres en dirección al centro de la capital y dos hacia Ate a lo largo de 3 cuadras entre las avenidas Circunvalación y Manuel Echeandía. Esto significará un alivio importante en el tránsito vehicular de la zona que en hora punta puede tardar varios minutos para circular.

ATU anunció la reapertura de 5 carriles de la avenida Nicolás Ayllón.

Agentes de la Policía Nacional del Perú fueron claves para poner en marcha esta reapertura ya que ayudaron a los conductores a brindarles las indicaciones necesarias para que puedan dirigirse a sus respectivos destinos.

"La estación Circunvalación de la Línea 2 registra un avance del 94.01 % y se encuentra en la etapa final, con trabajos subterráneos de arquitectura y equipamiento electromecánico", indicó ATU.

Tuneladora 'Delia' llegó a la estación La Alborada

Tal como se indicó líneas arriba, los avances de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima continúan. Sobre los primeros días de agosto, la tuneladora 'Delia' llegó a la Estación Alborada en el cercado de Lima para proseguir con los trabajos complementarios de la misma.

El momento fue presenciado por el propio ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, quien estuvo acompañado de diversos funcionarios y cientos de obreros quienes celebraron este significativo hecho.

De esta manera, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) anunció la reapertura de cinco carriles de la avenida Nicolás Ayllón luego de los avances en la Estación Circunvalación de la Línea 2 del Metro de Lima.