Retiro AFP de hasta S/21,400: ¿Desde cuándo se recibirán solicitudes para el desembolso, según la SBS?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el procedimiento operativo para que los afiliados puedan acceder al octavo retiro de fondos de las AFP hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400). Conoce desde cuándo podrás presentar tu solicitud para el desembolso de tu dinero.

SBS publica proceso oficial para el octavo retiro de las AFP

Tras varios días de incertidumbre y espera, la SBS por fin hizo oficial el procedimiento operativo para el octavo retiro "extraordinario y facultativo" de hasta 4 UIT de los fondos acumulados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La entidad liderada por Sergio Javier Espinosa Chiroque, publicó el domingo, 28 de septiembre, en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución SBS N.º 03444-2025.

Según la normativa, se establece que el afiliado podrá retirar hasta S/21,400 de su Cuenta Individual de Capitalización de Aportes Obligatorios (CIC) dentro del plazo máximo de 90 días calendario, contado desde el día de entrada en vigencia de la presente resolución. Esto se da luego de que el Congreso y el Ejecutivo dieran luz verde a la Ley N.º 32445.

Asimismo, se establece que deberán ser las AFP las que desarrollen, ejecuten e informen a sus afiliados el cronograma, los procesos, inscripciones, canales y todos los aspectos que se necesiten para el correcto cumplimento de los desembolsos.

Fecha para presentar solicitud de retiro AFP

Tras la oficialización del documento por parte de la SBS, muchos usuarios y afiliados se han hecho una pregunta: ¿Con esta normativa ya se podrá solicitar el retiro de su dinero de la AFP?, o ¿cuál es la fecha en que se realizará dicho trámite?

Pues bien, según lo señalado por dicha entidad, el proceso para presentar tu solicitud de retiro de fondos arrancará oficialmente el martes 21 de octubre de 2025, fecha en que entrará en vigencia la norma, y cuando las AFP habiliten sus plataformas digitales y oficinas para recibir el pedido.

Pero ten en cuenta que desde ese día solo se podrá pedir tu dinero, pero recién, en un plazo máximo de 30 días calendario, computados desde la fecha en que fue presentada la solicitud ante la AFP, se realizará el primer desembolso de hasta 1 UIT. Este es el cronograma a tener en cuenta:

Pagos Monto Plazo máximo Primer desembolso Hasta 1 UIT (S/5.350). 30 días calendario desde que se presenta la solicitud. Segundo desembolso Hasta 1 UIT (S/5.350). 30 días calendario desde la fecha del primer desembolso. Tercer desembolso Hasta 1 UIT (S/5.350). 30 días calendario desde la fecha del segundo desembolso. Cuarto desembolso Hasta 1 UIT (S/5.350) o el saldo del monto solicitado. 30 días calendario desde la fecha del tercer desembolso.

Descubre a qué AFP estás afiliado

Asimismo, se revela que el plazo para solicitar los retiros vencerá a los 90 días del inicio de vigencia del procedimiento operativo. Para saber a qué AFP estás afiliado solo sigue estos pasos y así no tengas problemas el 21 de octubre en que se iniciará el trámite para pedir tu dinero:

Accede a la página web de la SBS, el cual puedes hacerlo dando clic a este LINK. Selecciona la opción "Reporte de afiliación AFP". Completa los datos solicitados (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento válido). Crea tu cuenta con un correo electrónico y contraseña. Una vez dentro, podrás visualizar la AFP a la que estás afiliado y tu información previsional.

El procedimiento operativo publicado por la SBS para el octavo retiro AFP 2025 marca un paso clave para que los afiliados puedan acceder a sus ahorros de manera clara y segura. Se reveló que el 21 de octubre es la fecha desde que se podrá presentar la solicitud del desembolso de hasta 4 UIT.