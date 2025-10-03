Proponen un sistema de recaudo único en el transporte público de Lima y Callao

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el vocero de las empresas de transporte de San Juan de Lurigancho, Luis Gutiérrez, informó que propondrán a las autoridades un sistema de recaudo único en el transporte público de Lima y Callao.

Transportistas hacen propuestas

El representante de los transportistas de SJL consideró que siente que al Estado "nunca le ha interesado el transporte público". Expresó que los conductores no son cuidados y menos, valorados. Por ello, desde el sector se organizarán para llevar un plan de trabajo a las autoridades con algunas propuestas en específico.

La próxima semana esperan llevar las ideas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio Público, Poder Judicial y al Congreso, en estos planteamientos se considera una indemnización para las familias de los transportistas asesinados, así como un sistema de recaudo único en el transporte público en general de Lima y Callao.

" Nosotros estamos llevando un sistema de recaudo único, tanto para el tren, el Corredor, el Metropolitano y nosotros (...) También estamos llevando esa propuesta y no solo eso, nosotros también queremos renovar unidades", detalló.

Este sistema en cuestión podría estar basado en billeteras digitales o tarjetas, tal como se da en el Metropolitano, Corredor y el Tren Eléctrico.

Transportistas llegan a acuerdo con el Congreso

Gutiérrez señaló que los acuerdos realizados con el Parlamento son propuestas que no resuelven el problema de inseguridad y extorsión de forma inmediata, aunque es cierto que son ideas viables. Pues como se recuerda los transportistas acordaron con el presidente del Congreso, José Jerí, crear un grupo de élite a fin de combatir la ola de criminalidad en Lima y Callao.

Este grupo estaría conformado por tres fuerzas, la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y otros grupos de trabajo que forman parte del Estado peruano. Cabe señalar que la propuesta legislativa será presentada en un mes y se hizo el compromiso de debatirla en el más corto plazo posible.

El documento señala que en la reunión participaron los congresistas Juan Carlos Mori Celis, presidente de la Comisión de Transportes; y Alfredo Azurín, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, así como representantes de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao (CTU) y la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).

Fue gracias a esta reunión que los transportistas decidieron levantar la medida de protesta y paralización del servicio que perjudicó a miles de ciudadanos de Lima y Callao.

En este contexto, el vocero de las empresa de transporte de San Juan de Lurigancho, Luis Gutiérrez, señaló que entre las propuestas que tienen para las autoridades está el sistema de recaudo único para todos los medios de transporte.