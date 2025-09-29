Retiro AFP de hasta 4 UIT: Estas serían las fechas del desembolso de tu dinero, según resolución de la SBS

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el reglamento del Procedimiento Operativo para el octavo retiro extraordinario y facultativo de fondos en el Sistema Privado de Pensiones, establecido en la Ley N.º 32445. Según lo detallado, los afiliados podrán solicitar el desembolso de su dinero desde el 21 de octubre y por ello, se revela cómo sería el cronograma de pagos a partir de esa fecha.

Fecha oficial para solicitar el retiro AFP 2025

El último domingo, 28 de septiembre, la entidad liderada por Sergio Javier Espinosa Chiroque, compartió la Resolución SBS N.º 03444-2025, en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Con este documento no solo se oficializa el nuevo retiro AFP, sino que se establece el procedimiento operativo para liberar los fondos de hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400), de las cuentas individuales de capitalización (CIC) de cada afiliado.

Quienes quieran liberar sus ahorros podrán hacerlo presentando su solicitud de forma física desde el próximo 21 de octubre del 2025, fecha en que entrará en vigencia la norma, de manera que los aportantes contarán con un plazo de 90 días calendario para efectuar su pedido.

La AFP correspondiente (Prima, Habitat, Integra o Profuturo) tendrá la obligación de orientar y brindar información clara sobre el trámite y el medio de pago. Se contempla, además, la opción de desistir de la solicitud hasta 10 días calendarios antes de cualquiera de los desembolsos programados en cuatro armadas.

Eventual cronograma de pagos, según la SBS

Tras darse a conocer que el martes 21 de octubre se podrá pedir el desembolso de tu dinero acumulado en la AFP y que el primer retiro será 30 días después de presentada la solicitud, se establece el siguiente eventual cronograma estimado y de acuerdo a lo detallado en la resolución de la SBS:

Pagos Plazo Máximo Fecha estimada 1er. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350). 30 días calendario desde que se presenta la solicitud. A más tardar el 20 de noviembre de 2025. 2do. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350). 30 días calendario desde la fecha del primer desembolso. Hasta el 20 de diciembre de 2025. 3er. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350). 30 días calendario desde la fecha del segundo desembolso. 19 de enero de 2026 aproximadamente. 4to. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) o saldo. 30 días calendario desde la fecha del tercer desembolso. Miércoles 18 de febrero de 2026 aprox.

Si bien las AFP podrían hacer el desembolso antes, la norma les da ese plazo máximo para liberar el dinero de los aportantes. Cabe señalar que, aunque la norma fija que el primer desembolso se concrete hasta el 20 de noviembre para quienes presenten su solicitud el 21 de octubre, considerando el historial de los anteriores siete retiros AFP, el proceso será escalonado.

Si tengo menos de 1 UIT ¿También puedo retirar los fondos?

En diálogo con Exitosa, la experta en finanzas y sistema previsional, Roxana Gallesio, indicó que las personas pueden solicitar hasta 4 UIT, equivalentes a 21 400 soles, en el octavo Retiro de AFP. No importará si tienes menos de S/5.350, ya que no se excluye a quienes tienen saldos bajos, así como ocurrió en anteriores propuestas.

Es así que teniendo en cuenta que las solicitudes del octavo retiro AFP comienzan el 21 de octubre y que los desembolsos se realizarán en cuatro armadas mensuales, según la SBS, el primer pago debería efectuarse como máximo el 20 de noviembre de 2025.