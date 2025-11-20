Miraflores: Ladrones fuertemente armados asaltan a mujer mientras realizaba ejercicios

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La delincuencia sigue reinando en distintas partes de la capital a pesar del estado de emergencia decretado en Lima y Callao. Esta vez, una mujer sufrió un violento asalto en el corazón de Miraflores pese a estar en el frontis del edificio donde vivía.

Mujer es asaltada en el corazón de Miraflores

El hecho ocurrió sobre la noche del pasado martes 18 de noviembre en la cuadra 9 del jirón Chiclayo. Ahí, la víctima llegaba a su residencia luego de una jornada de ejercicios, incluso antes de ingresar continúa estirando hasta que ve llegar una camioneta que se estaciona a su lado.

Creyendo de que eran vecinos debido a la alta gama del vehículo, la fémina continuó con total normalidad sin percatarse del peligro que corría. Segundos después, dos delincuentes fuertemente armados descienden y rápidamente la encañonan para quitarle todos sus objetos de valor.

Pese a que se apoderaron de su teléfono celular, los sujetos la obligaron a darle su clave durante varios segundos mientras la mujer se negaba a hacerlo. Además, amenazaron al portero para que no pueda intervenir apuntándolo con su arma de fuego.

Por suerte, el trabajador del edificio pudo hacer sonar la alarma por lo que los ladrones escaparon con rumbo desconocido. De inmediato, la agraviada dio aviso a la Policía Nacional del Perú quienes llegaron a la escena para iniciar con las diligencias de rigor.

No es la primera vez que pasa

En diálogo con América Noticias, el novio de la víctima señaló que ante su resistencia los ladrones la golpearon con la cacha de su arma en repetidas ocasiones. Además indicaron que le pidieron la clave de su teléfono para así acceder a los aplicativos bancarios.

"Afuera estaban apuntando con una pistola y a ella la han golpeado en la cabeza con la parte de abajo. La arrinconaron a la esquina de la entrada (...) mi enamorada ha estado como defendiéndose del ataque", indicó.

Además, revelo que no sienten apoyo de la PNP ya que hechos similares han ocurrido en las últimas semanas lo que ha sembrado el miedo en esa parte del distrito.

"No sentimos apoyo o vigilancia de la Policía o el serenazgo. Debería haber un patrullaje integrado", añadió.

