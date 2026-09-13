Hasta 6 mil bodegas cerrarían en Perú este año por inseguridad y El Niño

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Entre 5.000 y 6.000 bodegas podrían dejar de operar durante 2026 en el país, de acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios de la Mype citadas por la Asociación de Mujeres Bodegueras (Agremub).

Esta cifra representaría un incremento frente a los más de 3.000 establecimientos que habrían cerrado durante 2025, evidenciando las dificultades que atraviesan los pequeños comercios para mantenerse en funcionamiento.

Uno de los principales factores detrás de este panorama es el incremento de la delincuencia y las extorsiones, problemática que afecta directamente los ingresos y la estabilidad de los negocios.

Delincuencia afecta negocios

La inseguridad se ha convertido en una de las principales barreras para el crecimiento de las microempresas. Un estudio de Ipsos para ComexPerú señala que el 52% de estos negocios identifica la inseguridad como su mayor obstáculo.

A las dificultades generadas por la criminalidad se suma el complicado acceso al sistema financiero. Según Agremub, el 88% de las bodegas no logra obtener créditos bancarios, situación que limita su capacidad para cubrir gastos, adquirir productos o afrontar periodos de menores ventas.

Ante este escenario, el gremio propone establecer mecanismos de garantía que faciliten el acceso al financiamiento formal, especialmente para los pequeños establecimientos que actualmente encuentran mayores restricciones para conseguir préstamos.

Fenómeno El Niño preocupa

El panorama también está condicionado por los posibles efectos del Fenómeno El Niño, debido a que eventuales lluvias intensas podrían perjudicar el transporte y la distribución de productos hacia diferentes zonas del país.

El ENFEN mantiene la alerta por El Niño Costero y contempla una probabilidad de al menos 62% de que la región Niño 1+2 alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

Las dificultades en las carreteras y el incremento de los costos logísticos podrían afectar el abastecimiento de las bodegas, además de reducir el movimiento comercial en las zonas perjudicadas.