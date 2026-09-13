Sporting Cristal venció por 1-2 como visitante a Deportivo Moquegua por el Torneo Clausura

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal consiguió una victoria por 2-1 frente a CD Moquegua por una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un encuentro que tuvo emociones hasta el tramo final.

El conjunto celeste tuvo que reaccionar para quedarse con los tres puntos, luego de un partido en el que ambos equipos buscaron imponer condiciones y generar ocasiones frente al arco rival.

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CD Moquegua 1 - 2 Sporting Cristal #FuerzaCristal pic.twitter.com/kt98xAlhGC — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) September 13, 2026

González abrió el marcador

El cuadro rimense encontró el primer golpe del encuentro mediante Santiago González, quien apareció para poner el 1-0 y darle ventaja a Sporting Cristal en el desarrollo del compromiso.

Sin embargo, CD Moquegua no bajó los brazos y consiguió igualar las acciones, obligando al equipo dirigido por Roberto Mosquera a buscar nuevamente el camino hacia la victoria.

Con el marcador igualado, Sporting Cristal adelantó sus líneas y buscó aprovechar los espacios para volver a ponerse arriba en el marcador durante los minutos decisivos del partido.

Araujo selló la victoria

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia el empate, Miguel Araujo apareció en el juego aéreo para marcar el 2-1 y devolverle la ventaja al conjunto celeste.

El defensor aprovechó una acción a balón parado para conectar de cabeza y colocar nuevamente a Sporting Cristal arriba en el marcador, desatando la celebración del equipo rimense.

Con el resultado a su favor, Cristal sostuvo la diferencia durante los últimos minutos y terminó asegurando tres puntos valiosos en el Torneo Clausura, mientras CD Moquegua se quedó sin premio pese a competir hasta el final.

De esta manera, Sporting Cristal consiguió una nueva victoria y trepó en la tabla de posiciones, fortaleciendo sus aspiraciones de acercarse a la parte alta del campeonato. El conjunto celeste buscará mantener esta racha en sus próximos compromisos.