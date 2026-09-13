Equipo de MrBeast desafió el desierto de Ica y quedó a segundos de ganar reto extremo

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las imponentes dunas del desierto de Ica se convirtieron en el escenario de un desafío internacional de supervivencia protagonizado por integrantes del equipo del reconocido influencer estadounidense Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast.

Nolan Hansen y el camarógrafo saudí Tareqq Salameh fueron trasladados hasta este inhóspito territorio peruano para cumplir una misión extrema: desplazarse por el desierto hasta alcanzar un punto determinado, donde los esperaba un helicóptero del Ejército del Perú.

El reto formó parte de una competencia en la que distintos equipos tuvieron que enfrentarse a condiciones extremas en diferentes lugares del planeta. Mientras Hansen y Salameh afrontaban las altas temperaturas, los fuertes vientos y la inmensidad de las dunas iqueñas, otros grupos fueron enviados a la Amazonía y la Antártida para completar sus propias pruebas de supervivencia.

La competencia tenía un importante incentivo económico. El equipo que consiguiera cumplir primero con el desafío permitiría que las madres de sus integrantes recibieran un premio de 100 mil dólares. En el caso de los representantes que recorrieron el territorio peruano, el objetivo estuvo muy cerca de cumplirse.

Desierto iqueño puso a prueba a los participantes

Durante su recorrido, Hansen y Salameh tuvieron que avanzar entre extensas dunas y enfrentar las condiciones propias del desierto costero peruano. La travesía fue registrada en video para mostrar el desarrollo del desafío y terminó convirtiéndose también en una ventana hacia los paisajes naturales de Ica.

Aunque consiguieron completar gran parte de la ruta, los integrantes del equipo no lograron llegar a tiempo al punto de extracción. Quedaron en el segundo lugar de la competencia debido a que no alcanzaron el helicóptero por apenas unos segundos. El equipo que se encontraba en la Amazonía consiguió imponerse en el desafío.

Sin embargo, la experiencia permitió registrar distintos atractivos del desierto iqueño. Las imágenes mostraron las formas ondulantes de las dunas, los oasis ubicados entre las extensiones de arena y los intensos atardeceres que caracterizan esta zona de la costa peruana.

Paisajes de Ica llegaron a millones

Además de enfrentar el reto, los jóvenes documentaron los cielos nocturnos del desierto, donde la ausencia de iluminación urbana permitió apreciar un cielo cargado de estrellas.

Los fuertes vientos y el movimiento de la arena también quedaron registrados durante la travesía, evidenciando las condiciones que convierten al desierto en un escenario particularmente exigente.

Otro de los momentos llamativos del recorrido ocurrió cuando los participantes encontraron fósiles entre las arenas. Esqueletos de animales y dientes de peces fueron algunos de los restos que descubrieron durante su desplazamiento, elementos que despertaron su sorpresa y fueron compartidos con los seguidores de MrBeast en plataformas como TikTok y YouTube.

La visita se suma a otros acercamientos del conocido influencer con el Perú. El año pasado, MrBeast recorrió la catarata Yumbilla, en la provincia de Bongará, y otros atractivos del departamento de Amazonas, entre ellos el Cañón de los Perdidos, compartiendo imágenes de estos espacios naturales con su amplia comunidad internacional.

Asimismo, el vínculo con el país también se extiende al ámbito comercial, pues los chocolates y productos de la marca Feastables, creada por el influencer, utilizan cacao procedente de diversas localidades del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Su procesamiento se realiza en plantas ubicadas en Tarapoto y el Callao.

Aunque el equipo de MrBeast no consiguió llevarse el primer lugar del reto de supervivencia, su recorrido permitió que los paisajes del desierto de Ica fueran vistos por una audiencia internacional. La aventura dejó así un registro de la diversidad natural del Perú y del potencial de sus escenarios para protagonizar producciones de alcance mundial.