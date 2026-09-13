Serpar subastará 78 terrenos en Lima desde S/42 mil: conoce distritos y cómo participar

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva oportunidad para quienes buscan adquirir un terreno en Lima se abrirá este mes. El Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció la subasta de 78 lotes ubicados en cuatro distritos de la capital, cuyos precios base parten desde S/42 mil y, dependiendo de las características, ubicación y extensión del predio, pueden superar el millón de soles.

Los terrenos se encuentran distribuidos entre Carabayllo, Puente Piedra, Santa Rosa y Santiago de Surco, y están destinados a personas naturales o empresas interesadas en desarrollar proyectos de vivienda o actividades comerciales. La entidad precisó que los predios cuentan con saneamiento físico-legal y partida registral propia.

La medida representa una alternativa para quienes buscan acceder a un lote mediante un proceso público y formal. Además, los recursos obtenidos por la venta serán destinados al mantenimiento y mejoramiento de los parques y clubes administrados por Serpar.

¿Dónde están los 78 terrenos?

La mayor cantidad de predios se concentra en Lima Norte, del total de 78 lotes que serán puestos a disposición de los postores, 32 se encuentran en Carabayllo, mientras que otros 21 están ubicados en Puente Piedra y 17 en Santa Rosa.

Los ocho terrenos restantes se encuentran en Santiago de Surco. De esta manera, el proceso reúne predios ubicados tanto en zonas del norte de Lima como en uno de los distritos del sector sur de la capital.

Las dimensiones también varían considerablemente. Los lotes tienen extensiones que van desde los 96,76 metros cuadrados hasta los 1.187,62 metros cuadrados, por lo que existen alternativas para diferentes tipos de proyectos.

Serpar indicó que estos terrenos proceden de aportes de ley vinculados con procesos de habilitación urbana. Asimismo, aclaró que los predios no corresponden a áreas verdes ni espacios destinados a la recreación pública, debido a que cuentan con zonificación para desarrollar viviendas o actividades comerciales.

¿Cuándo será la subasta y cómo participar?

La jornada de remate se realizará el miércoles 30 de setiembre, desde las 9:00 a. m., en el Circuito Mágico del Agua. El proceso contará con la presencia de un notario público, quien dará respaldo formal a las adjudicaciones que se concreten durante el evento.

Las personas interesadas deberán adquirir previamente las bases de la subasta, cuyo costo es de S/50. Este documento podrá comprarse hasta el martes 29 de setiembre a las 4:00 p. m.

Estas podrán adquirirse a través de los canales digitales habilitados por Serpar y de manera presencial en el Parque de La Muralla, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.; y en el Circuito Mágico del Agua, de lunes a domingo, de 3:00 p. m. a 9:00 p. m.

Para participar, además, cada postor deberá realizar un depósito equivalente al 5 % del precio base del terreno por el que desea pujar. El pago podrá efectuarse mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia no negociable. En caso de que el participante no resulte ganador, dicho monto será devuelto íntegramente.

Los interesados también deberán presentar los formularios y documentos establecidos en las bases, los cuales podrán ser entregados de forma física o virtual, según las condiciones establecidas por Serpar.

La subasta de 78 terrenos representa una nueva alternativa para acceder a predios en cuatro distritos de Lima, con precios de salida desde S/42 mil. El proceso permitirá competir por lotes destinados a vivienda o negocio, mientras que los recursos recaudados serán utilizados por Serpar para fortalecer el mantenimiento de parques y clubes metropolitanos.