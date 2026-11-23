23/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 23/11/2026
La industria del entretenimiento y la música se ha visto remecida tras el anuncio de que un icónico cantante de vallenato fue operado de emergencia y deberá permanecer alejado de los escenarios durante 28 días, por recomendación médica.
¿Quién es el cantante que fue operado de emergencia?
Los seguidores de la aclamada agrupación Binomio de Oro de América se ha visto conmocionada tras darse a conocer que uno de sus icónicos exvocalistas, entre 1993 y 2005, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
De acuerdo a los últimos reportes, se trata del famoso cantante Jean Carlos Centeno. La noticia fue confirmada por la organización musical que integra actualmente junto al acordeonero Ronal Urbina, mediante un comunicado oficial.
El equipo informó que la operación requiere un periodo de recuperación y reposo para garantizar su adecuada evolución. Debido a esa situación, algunos de sus compromisos musicales podrían ser modificados o reprogramados. Sin embargo, hasta el momento no se han entregado detalles sobre cuáles presentaciones tendrán cambios.
Jean Carlos Centeno permanecerá alejado de los escenarios
El cantante de 49 años, Jean Carlos Centeno, iba a hacer parte del concierto 'Juntos de Nuevo - Misión Campín', pero tuvo que desistir por cuestiones de salud.
"Juntos de Nuevo - Misión Campín' confirma a Luis Mateus en su cartel. El cantante se suma al encuentro de vallenato romántico que se presentará el sábado 21 de noviembre en el estadio El Campín, en reemplazo de Jean Carlos Centeno, quien no podrá asistir por motivos de salud", expresaron los organizadores del evento en un comunicado.
Pues bien, de acuerdo al comunicado, el artista, por recomendación médica, deberá cumplir con 28 días de incapacidad, durante los cuales estará enfocado en su recuperación y en seguir todas las indicaciones de los profesionales de la salud. Sus seguidores esperan su pronta recuperación, pese a que no se dio a conocer la causa exacta que agravó la salud de Centeno.
Trayectoria musical de Jean Carlos Centeno: ex Binomio de Oro
Jean Carlos Jiménez Centeno, conocido por su nombre artístico Jean Carlos Centeno, es recordado por su paso por el Binomio de Oro de América, agrupación con la que interpretó canciones como 'Olvídala', 'Un osito dormilón', 'Me ilusioné' y 'Locamente enamorado'.
Después de su salida del grupo, continuó su carrera como solista y consolidó su propio proyecto musical, acompañado por diferentes acordeoneros, entre ellos Ronal Urbina. Ha sido ganador de un Grammy Latino en la categoría cumbia-vallenato, además de ser uno de los intérpretes de mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional.
De esa manera, el cantante Jean Carlos Centeno, considerado una de las voces representativas del vallenato romántico, que ganó popularidad por su paso en el Binomio de Oro de América, fue sometido a una operación de emergencia el 20 de noviembre y deberá cumplir 28 días alejado de los escenarios para tener una pronta recuperación.