23/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una intensa lluvia que superó los 130 milímetros provocó inundaciones en el distrito de Tambogrande, en la región Piura, dejando al menos 12 viviendas afectadas. En algunos inmuebles del sector Los Almendros, el nivel del agua alcanzó más de un metro de altura, lo que llevó a las familias damnificadas a solicitar apoyo urgente a las autoridades.

Daños en viviendas y evacuación de personas vulnerables

De acuerdo con el reporte registrado en el sector Los Almendros, las precipitaciones anegaron múltiples inmuebles y dejaron las vías públicas cubiertas de lodo, restringiendo el desplazamiento de los residentes en la zona. En el interior de las casas, el agua y el barro ingresaron a los distintos ambientes, afectando incluso los bienes que los propietarios intentaron poner a buen recaudo en zonas elevadas.

En uno de los predios más perjudicados, donde el nivel de inundación superó el metro de altura, el propietario debió solicitar auxilio vecinal para evacuar a su madre de 81 años y a su hermano con discapacidad, ante la imposibilidad de trasladarlos por su propios medios. El avance del agua también provocó la pérdida de víveres almacenados y daños en diversos artefactos eléctricas del hogar.

Pese a que los damnificados iniciaron labores manuales de drenaje desde la noche anterior, el volumen acumulado impidió desaguar completamente los ambientes afectados. Ante este escenario, los moradores manifestaron su reclamo por la falta de asistencia oportuna de las instancias locales para entender la emergencia en el sector.

Una situación similar enfrentó otra familia residente en la misma zona, cuyos integrantes debieron priorizar el resguardo de sus dos hijos menores de cuatro y nueve años de edad, mientras intentaban rescatar sus pertenencias del agua.

Debido a que el inmueble quedó inhabitable y sus enseres resultaron mojados, los padres solicitaron apoyo inmediato para obtener un espacio temporal donde pasar la noche.

#EnVivo Casas terminaron inundadas tras intensas lluvias en Tambogrande en Piura. Los vecinos piden ayuda de las autoridades Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/6VhReBueIB — Canal N (@canalN_) November 23, 2026

Pedido de auxilio y alerta en otras zonas de Piura

Frente a la magnitud de los daños materiales y la inhabitabilidad temporal de varios predios, los vecinos de Tambogrande reiteraron su llamado a las autoridades competentes para desplegar maquinaria y la habilitación de albergues que garanticen condiciones mínimas de seguridad para los damnificados.

La emergencia registrada de Tambogrande se enmarca en un episodio de fuertes precipitaciones que también mantiene en estado de alerta a otras localidades de la región Piura. Entre las jurisdicciones con reportes de incidencias figuran la provincia de Ayabaca y diversos sectores de la sierra piurana.

En dichas zonas altas y de valle se han reportado afectaciones directas asociadas a las lluvias constantes, incluyendo nuevas inundaciones y la activación de quebradas que ponen en riesgo la infraestructura local y la transitabilidad.

En ese sentido, El Niño y las intensas precipitaciones registradas en el norte del país continúan generando severas afectaciones en viviendas e infraestructura de Piura, mientras los damnificados de Tambogrande esperan la intervención urgente de las autoridades.