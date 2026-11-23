23/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los ciudadanos designados como miembros de mesa para las elecciones del 4 de octubre deberán cumplir nuevamente esa responsabilidad el domingo 6 de diciembre en las regiones donde habrá segunda vuelta. La disposición comprende a titulares y suplentes.

La jornada permitirá elegir a gobernadores y vicegobernadores regionales. De acuerdo con el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la votación se desarrollará desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

¿Quiénes deberán presentarse?

No se realizará otro sorteo, pues continuarán vigentes las designaciones efectuadas el 24 de julio. En consecuencia, los ciudadanos seleccionados deberán acudir nuevamente si su mesa pertenece a una jurisdicción incluida en esta elección.

La obligación no comprende a todos los miembros de mesa del país. Su alcance está limitado a los lugares donde se necesita una nueva votación para definir a las autoridades regionales.

¿Cómo se accederá al pago?

La compensación de S/165 se entregará a quienes ejerzan efectivamente como miembros de mesa. Estar incluido en la relación de titulares o suplentes no garantiza, por sí solo, recibir el dinero.

El pago está vinculado al cumplimiento de la función durante los comicios. Por ello, es importante distinguir entre haber sido designado y participar efectivamente en las labores de la mesa de sufragio.

Regiones incluidas y capacitación

El portal de la ONPE enumera 15 jurisdicciones: Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. Sin embargo, acompaña esa relación con una precisión: está a la espera de la contabilización al 100%.

Lima Provincias no comprende a Lima Metropolitana. Esta segunda elección corresponde a las jurisdicciones donde ninguna fórmula obtuvo el 30% de los votos válidos en octubre, según el medio citado.

Asimismo, se ha informado de una capacitación para el domingo 29 de noviembre. La actividad abordará la instalación de las mesas, el desarrollo de la votación y el conteo de sufragios.

Finalmente, quienes cumplan la función y completen la capacitación podrán acceder a un día de descanso remunerado no compensable, sujeto a las condiciones establecidas en la normativa electoral, según El Popular.