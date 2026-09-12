Herencia sin testamento: el procedimiento que debes iniciar tras el fallecimiento de un familiar

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La falta de un testamento formal al momento del deceso de un ciudadano obliga a los deudos a iniciar una vía legal para la distribución del patrimonio. Ante este escenario, la legislación peruana contempla la sucesión intestada como la vía formal y obligatoria para acreditar la calidad de herederos y adjudicar la titularidad de los bienes correspondientes.

Definición y situaciones que activan la sucesión intestada

Realizar este proceso resulta fundamental para ordenar la transferencia de los bienes y prevenir conflictos o desacuerdos entre los posibles herederos. Además, este trámite permite definir de manera formal quiénes conforman el grupo de personas llamadas a recibir la herencia.

Para iniciar el procedimiento, es necesario cumplir con determinados requisitos y presentar la documentación solicitada por la autoridad correspondiente. De esta manera, los familiares pueden avanzar en la regularización de los bienes y derechos que dejó el titular fallecido.

Podemos entender la sucesión intestada o sucesión legal como el proceso que se activa cuando el fallecido no dejó testamento o el que dejó es declarado nulo o caducado. Asimismo, procede cuando, existiendo un testamento, este resulta insuficiente para cubrir toda la sucesión del fallecido o no menciona a los herederos forzosos. Este trámite, también denominado declaratoria de herederos, es emitido por un juez o notario según el lugar del último domicilio del causante.

Causales legales y legitimidad para tramitar la herencia

La sucesión intestada puede ser solicitada y tramitada por todas las personas que consideren que tienen derecho a heredar, lo cual incluye al cónyuge, la conviviente, los hijos o los padres. La solicitud que se presente ante la autoridad debe contener necesariamente a todos los posibles herederos.

El proceso aplica cuando el causante muere sin dejar testamento, cuando la norma declara la invalidez o caducidad de la disposición testamentaria, o cuando el heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia o pierde su derecho por indignidad o desheredación sin dejar descendientes.

De igual forma, procede cuando el testador no dispone de todos sus bienes o cuando los herederos voluntarios y legatarios quedan sin efecto. La declaración judicial o notarial de herederos no impide que alguna parte omitida haga valer posteriormente sus derechos legales sobre el patrimonio.

En ese sentido, el fallecimiento de un familiar sin la manifestación expresa de su última voluntad mediante un testamento exige la tramitación oportuna de la sucesión intestada ante la vía notarial o judicial. Este procedimiento legal no solo otorga seguridad jurídica a los herederos legítimos para disponer de los activos financieros y muebles o inmuebles, sino que previene discrepancias familiares y garantiza que la transferencia del patrimonio se realice en estricto cumplimiento del Código Civil peruano.