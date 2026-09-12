Crimen organizado: Poder Judicial condena a prisión a 11 miembros de "Los Letales del Norte II"

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un total de 11 integrantes de la red criminal 'Los Letales del Norte II' recibieron condenas de cárcel efectiva por parte de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. La agrupación, desarticulada mediante una megaoperación policial desplegada en distintas regiones en mayo de 2022, fue hallada culpable de incurrir en extorsión, homicidio, usurpación y uso ilegal de armas de fuego y explosivos.

Respaldo fiscal y delitos imputados a la red criminal

Según informó el Ministerio Público, el Órgano Colegiado de la Corte Superior de Justicia respaldó la carga probatoria presentada por Equipo 1 de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de La Libertad, adelantando el fallo el jueves 10 de septiembre.

Tras el fallo, el Colegiado dictó las siguientes penas: a Santos Paredes Barreto lo sentenciaron a 14 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y tenencia ilegal de explosivos, Dilmer Giovanni Rodríguez Flores, alias Vaso, y Juan Percy Rodríguez Castillo, alias Cholo Percy, recibieron 6 años y 10 meses de prisión; Diomedes Euterio Vega Blas, alias Calandria, fue condenado a 6 años de prisión por el delito de tenencia ilegal de armas.

Asimismo, se impuso una condena de 8 años de pena privativa de la libertad para los procesados Carlos Alberto Vázquez Alayo, alias Cangrejo Loco; Deiner Secundino Villena Miranda, alias Deiner; Cristian Eduardo Calderón Cabrera, alias Cristian; Yolvin Omar Miranda Silupú, Jorge Luis Ramírez Pacheco, alias Cartavio; Santa María Vega Barreno, alias Vega; y Hilario Pizan González, alias Cholo Hilario.

PJ impuso condena a los criminales.

Modus operandi y cobros extorsivos en la región

Según la investigación policial, 'Los Letales del Norte II' realizaban cobros extorsivos desde mil hasta 50 mil soles mensuales a las empresas de transportes públicos urbano e interprovincial, a candidatos a las alcaldías en La Libertad, instituciones educativas y empresas constructores a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

La desarticulación de esta banda se logró tras una exhaustiva labor de inteligencia que culminó en una intervención desplegada en diversos puntos del país durante el año 2022. La recolección de pruebas periciales y testimoniales permitió sostener las acusaciones por delitos graves ante las autoridades jurisdiccionales.

Con este veredicto se impone un severo castigo a las estructuras dedicadas al crimen organizado que venían atemorizando a gremios transportistas y empresarios locales en el norte peruano. La condena efectiva busca frenar el avance de las redes dedicadas al chantaje y la violencia armada en la zona.

En ese sentido, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la sanción penal a las organizaciones criminales en La Libertad, ejecutando condenas efectivas contra los responsables de delitos que vulneran la tranquilidad pública.