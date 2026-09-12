Bancadas de Obras, Ahora Nación y Juntos por el Perú solicitan al Ejecutivo nuevo proyecto de facultades legislativas

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Las bancadas de Obras, Ahora Nación y Juntos por el Perú enviaron un oficio al premier Luis Galarreta para solicitar el envío de un nuevo proyecto de delegación de facultades legislativas que contengan de forma expresa y prioritaria materias de lucha contra el crimen y gestión de riesgo de desastres ante el fenómeno El Niño.

Diputados piden un nuevo proyecto de facultades legislativas

El último viernes, 11 de septiembre, los voceros de la Cámara de Diputados Víctor Piñán (Obras), César Holguín (Ahora Nación) y Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) , a través de una comunicación formal, pidieron que se restrinja la iniciativa del Poder Ejecutivo a abordar los anteriormente citados temas de carácter urgente.

En el documento, los diputados precisaron la existencia de un posible riesgo referido a que el Senado "distorsione el trámite bicameral" de la delegación de facultades legislativas que ya fue sometida a debate y como se recuerda seis comisiones de la Cámara de Diputados se han opuesto a otorgar este mecanismo constitucional del gobierno de Keiko Fujimori.

Cabe indicar que, en este texto advierte que el proceso legislativo podría invalidarse en el eventual caso que el Senado insista en la reincorporación de aquellos temas que puedan ser rechazados por la Cámara de Diputados.

No podemos entregarle un cheque en blanco al ejecutivo, el pueblo eligió a OBRAS para defender los interes de la patria. Por ello hemos solicitado un nuevo proyecto de delegación de facultades que contenga de manera expresa las materias de Seguridad Ciudadana y Fenómeno del Niño. pic.twitter.com/0a6k4elvLH — Victor Piñan (@VictorPinanM) September 12, 2026

En ese sentido, los integrantes del actual Congreso bicameral atribuyeron dicha postura a dos senadores: Martha Chávez y Carlos Mesía. Señalan que ambos junto a otros legisladores oficialistas habrían expresado públicamente la intención de restituir en el Senado las materias excluidas.

Al respecto, Piñán, Holguín y Zunini indican en el oficio enviado al presidente del Consejo de Ministros que esto "contraviene el diseño constitucional y reglamentario vigente" a su vez apertura la posibilidad de que la delegación de facultades legislativas culmine viciada de inconstitucionalidad.

Es por ello que los voceros exhortaron al Ejecutivo que se formule un nuevo proyecto de este paquete de facultades extraordinarias en el que prevalezca el respeto en los fueros de las dos cámaras y se garantice la validez de esta norma.

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Keiko Fujimori pide celeridad al Congreso para aprobar facultades

En entrevista exclusiva con Exitosa, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, se refirió acerca de las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo al Congreso. Manifestó que con este mecanismo constitucional se busca fortalecer las acciones en la lucha contra la inseguridad por lo que solicitó celeridad al Parlamento para su aprobación.

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"Lo que sí apelo, es al sentido común, y lo único que yo pido a ambas cámaras es celeridad, porque es lo que la población además a nosotros nos está exigiendo con justa razón. Piden que tomemos decisiones más rápidas. Entonces yo solicito respetuosamente al Congreso de la República, a ambas cámaras y a todas las comisiones, que podamos facilitar el debate y podamos dar esta viabilidad", afirmó.

En conclusión, Las bancadas de Obras, Ahora Nación y Juntos por el Perú enviaron un oficio al premier Luis Galarreta para solicitar el envío de un nuevo proyecto de delegación de facultades legislativas enfocadas en lucha contra el crimen y gestión de riesgo de desastres ante el fenómeno El Niño.