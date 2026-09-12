CENEPRED advierte que 160 distritos de la selva peruana están en riesgo de intensas lluvias

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De acuerdo un reciente estudio del CENEPRED, se ha anunciado un pronóstico que advierte a 160 distritos de la selva peruana están en riesgo de intensas lluvias los próximos días, por lo que se pide realizar acciones monitoreo y prevención.

Selva peruana en alerta por intensas lluvias

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) presentó un estudio de escenario de riesgo ante el pronóstico de lluvias previsto para los días 13 y 14 de septiembre de 2026 en la selva del Perú, en el contexto del décimo friaje.

Por medio del análisis, se identifica zonas que podrían enfrentar condiciones de riesgo muy alto debido a movimientos en masa e inundaciones.

De acuerdo con el informe elaborado por la entidad, 401 mil 628 personas se encontrarían expuestas a un nivel de riesgo muy alto por movimientos en masa. Este peligro comprende eventos asociados a la inestabilidad del terreno, que pueden verse favorecidos por la presencia de lluvias intensas o persistentes.

En otro sentido, el estudio contempla el escenario de riesgo por inundación, que presenta una población potencialmente expuesta de 623 mil 677 personas. La distribución geográfica del riesgo abarca diferentes sectores del territorio amazónico y otras áreas señaladas en el mapa de evaluación.

🚨🚨🚨Estudio de escenario de riesgo ante el pronóstico de lluvia en la selva del 13 al 14 de setiembre de 2026.🌴🌧️( Décimo friaje)

✅Escenario de riesgo ▶️ https://t.co/NECwo7BsLd

✅Más detalles ▶️ https://t.co/KzdNdXGSR4@MindefPeru#CenepredPerú #Prevención #GestiónDelRiesgo pic.twitter.com/whzlJ7NJOu — CENEPRED (@CENEPRED) September 10, 2026

160 lugares están en riesgo por cambios climatológicos

Como parte de los resultados del informe, San Martín destaca como el departamento con mayor número de distritos clasificados en riesgo muy alto, con un total de 16 jurisdicciones.

Asimismo, se identificaron distritos en riesgo alto en Amazonas (5), Ayacucho (5), Pasco (3), Cajamarca (2), Junín (2), Puno (2) y Loreto (1). En total, 124 distritos de estas regiones, así como de Cusco, Huánuco y Ucayali, presentan un nivel de riesgo alto.

Para conocer la lista completa de los lugares que se tomaron en consideración para el informe, se puede revisar en el siguiente enlace.

Acciones de prevención

Frente a este pronóstico, resulta importante que las autoridades locales y regionales mantengan vigilancia sobre las zonas consideradas vulnerables, especialmente aquellas cercanas a ríos, quebradas y áreas con condiciones que puedan favorecer deslizamientos u otros movimientos del terreno.

Finalmente, el informe del CENEPRED advierte que 160 distritos de la selva peruana están en riesgo de intensas lluvias y funciona como una herramienta preventiva en los sectores para permanecer atentos a la evolución del pronóstico que se dará desde este domingo 13 hasta el lunes 14 de septiembre.