Hombre de bajos recursos urge de prótesis de S/90 mil para poder operarse de tumor en su mandíbula

En conversación con Exitosa, el paciente Jorge Coquinche expuso su preocupación por el precio de una prótesis necesaria para tratar el tumor de mandíbula que padece. Por ello, solicitó apoyo por parte de las autoridades para poder costear el implemento médico, el cual tiene un precio cerca de los 90 mil soles.

Durante el diálogo con Katyusca Torres Aybar en el programa 'Exitosa Te Escucha', Jorge Coquinche, paciente de bajos recursos que sufre de un tumor en la mandíbula, contaba cómo se encuentra en una situación complicada. El tratamiento que necesita para tratar el mal que padece es imposible de costearlo para él.

El entrevistado igualmente expuso como lleva casi más de un año en espera de una solución a su problema. Se pudo conocer que el costo de la prótesis que necesita para que proceda su operación del tumor es de casi $/. 90 mil.

"El 2024, el 8 de enero fui al hospital Cayetano Heredia a sacar mis análisis. Yo tengo una fractura en la mandíbula derecha. No se puede hacer una operación sin una prótesis especial. Eso cuesta un promedio de 90 mil soles. Desde esa fecha hasta ahora no encuentro la forma como hacer la cirugía porque el tumor va creciendo de día en día. Necesito que me operen", declaró.