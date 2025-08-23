Accidente en VES: Bus chocó con varios vehículos y terminó empotrado contra una vivienda

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus de la empresa Real Star chocó contra otras unidades de transporte y terminó empotrado en una vivienda en el distrito de Villa El Salvador (VES). Las causas del múltiple choque sigue siendo materia de investigación; sin embargo, se reveló que el conductor no contaba con SOAT y tenía papeletas pendientes.

Múltiple choque en Villa El Salvador

Según información preliminar, el múltiple choque ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. de este sábado. El conductor del bus de transporte público de la empresa Real Star habría perdido el control de la unidad en la avenida Pastor Sevilla, a la altura del cruce con la avenida María Reiche, en VES.

Dicho vehículo impactó contra otros cuatro vehículos de la empresa E.T. 41 S.A., que se encontraban estacionados. En un aparente intento de evitar una tragedia mayor, el conductor del bus de color celeste terminó, finalmente, empotrando la parte delantera de su unidad en una vivienda, causando gran preocupación entre los vecinos de la zona, en especial a la propietaria del inmueble.

El accidente dejó graves daños estructurales y destruyó el medidor de gas. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas mortales. La señora Elizabeth Medina, propietaria de la casa, exigió a la empresa de transportes asumir los gastos de reconstrucción.

Bus de Real Star impactó contra cuatro buses estacionados de la empresa E.T. 41.

Bus de Real Star no contaba con SOAT

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), el bus de Real Star acumula papeletas pendientes. Asimismo,'TVPerú Noticias' reveló que el conductor no contaba con SOAT vigente. "Venció hace más de un año", señalaron.

"Nosotros estábamos al fondo descansando. Sentimos un impacto con mi hija. Gracias a Dios estamos bien. (...) Los señores, dueños (del auto) se han comprometido en arreglar todo lo que han malogrado", expresó la propietaria de la vivienda tras el accidente.

Asimismo, se detalló que el conductor del bus celeste fue trasladado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes. Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del accidente, aunque no se descarta una falla mecánica, especialmente sobre los frenos.

De esta manera, se reveló que en la madrugada de este sábado, un bus de la empresa Real Star, fuera de control, chocó contra cuatro vehículos de E.T. 41 y terminó empotrado contra una vivienda ubicada en avenida Pastor Sevilla, cerca del cruce con la avenida María Reiche, en el distrito de Villa El Salvador.