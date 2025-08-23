Retorno de Santiváñez al Gabinete "va contra la opinión de peruanos": "La censura del Congreso es la del pueblo"

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el exministro del Interior, gral. (R) Cluber Aliaga, se pronunció sobre la designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia. Según precisó, se estaría yendo contra la opinión de la población peruana, debido a que el Congreso lo censuró como ministro del Interior en marzo del 2025, en representación de la ciudadanía; sin embargo, la presidenta Dina Boluarte lo retornó sin problema alguno.

Opinión de la población ignorada

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Sábado, el extitular del Ministerio del Interior (Mininter) cuestionó la decisión de la mandataria Boluarte Zegarra. Según precisó, si bien tiene las facultades para designar dichos cargos, estarían mal efectuadas, en el caso de Santiváñez. "Ha optado por alguien a quien le tiene confianza", indicó.

"Efectivamente están yendo contra la opinión o posición de todos los peruanos que de alguna forma lo expresan los congresistas porque los congresistas no se representan ellos, representan al pueblo y en ese sentido la censura que hacen los congresistas es la censura del pueblo hacia ciertos funcionarios públicos", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Aliaga indicó señaló que ha pasado que ministros que ya fueron censurados por el Congreso de la República, han sido cambiados de puesto. Según precisó, no está regulado que estos ministros censurados no puedan formar parte de otra cartera, por lo que no habría una ley que sancione dicha decisión.

En tal sentido, indicó que lo que sí se ve afectada es la opinión de la población peruana, debido a que el Parlamento censuró, el pasado 21 de marzo a Santiváñez por falta de idoneidad para ejercer el cargo de titular del Ministerio del Interior; ello en representación de los ciudadanos que exigían la salida de Santiváñez ante la fallida lucha contra la inseguridad ciudadana. "Esta censura debería ser tomada en cuenta por la presidenta, pero parece que no le importa mucho la opinión de la población", precisó.

Segunda oportunidad para Santiváñez

Cabe mencionar que, Aliaga indicó que con la designación de Santiváñez como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), se les estaría dando una segunda oportunidad por parte del Gobierno para realizar "algo que no pudo hacer en el Ministerio del Interior".

Al respecto, resaltó la importancia de liderar el Ministerio de Justicia, debido a desde dicho sector se asesora legalmente a la presidenta Boluarte. También, tiene injerencia en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y demás organismos adscritos. "Aquí es donde el trabajo del ministro debería orientarse a mejorar el sistema penitenciario nacional", añadió.

De tal modo, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, indicó que la designación de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia habría ocurrido porque forma parte del entorno de confianza de la presidenta Dina Boluarte.