Cotización del dólar

Precio del dólar HOY en Perú: Descubre el tipo de cambio para la compra y venta este 23 de agosto

Revisa aquí el precio de compra y venta del dólar en el Perú para hoy, sábado 23 de agosto. Además, descubre dónde puedes cambiar la divisa de forma segura.

Precio del dólar hoy en Perú.
Precio del dólar hoy en Perú.

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/08/2025

Mantenerse informado sobre el precio de la compra y venta del dólar en el Perú durante la jornada de este sábado, 23 de agosto, te permitirá tomar mejores decisiones financieras. Si tienes ahorros en esta moneda extranjera, conocer su valor también te ayudará cambiar en el mejor momento y evitar pérdidas por fluctuaciones.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El dólar es una moneda clave en la economía peruana, por lo que conocer su cotización diaria resulta fundamental. A continuación, te presentamos los precios de compra y venta de la divisa, según la información actualizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para este sábado. ¡Toma nota!

  • Compra: S/3.518
  • Venta: S/3.526

Estos valores reflejarían una aparente baja, respecto a los precios revelados por la misma entidad el día de ayer, 22 de agosto, donde la compra del dólar era de S/3.533 y la venta correspondía a S/3.541. En caso desees obtener mayor información sobre el tipo de cambio interbancario, puedes consultar el portal web del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país. 

Tipo de cambio del dólar, según SUNAT.
Tipo de cambio del dólar, según SUNAT.

¿Dónde cambiar dólares hoy? Precios en bancos en Perú

Este sábado 23 de agosto, los principales bancos del país ofrecen distintos tipos de cambio para la compra y venta de dólares. Debes tener en cuenta que el valor de esta moneda estadounidense en Perú puede variar conforme pasen las horas:

BANCOCOMPRAVENTA
BCP3.4933.542
INTERBANK3.4753.570
BBVA3.4193.598
SCOTIABANK3.4963.540
BANCO DE LA NACIÓN3.4703.590
BANCO PICHINCHA3.4693.569

Entre otros datos para este sábado, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

  • Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.510 | Venta S/ 3.540

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

El precio del dólar fluctúa constantemente debido a la interacción de múltiples factores económicos, políticos y sociales que influyen en la oferta y demanda de esta moneda en el mercado cambiario. Algunas de las principales razones son:

  • Política monetaria de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.
  • Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio.
  • Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.
  • Intervención del BCRP: Puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.
  • Flujos de capital internacionales.

¿Dónde consultar el tipo de cambio?

Además de Sunat, también puedes consultar cómo se comporta el tipo de cambio durante el día, en las siguientes entidades.

  • Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).
  • Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
  • Banco de la Nación (BN).
  • También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

De esta manera, se reveló el precio del dólar en Perú en la jornada de este sábado, 23 de agosto para que puedas tomar la mejor decisión financiera que no afecte tu bolsillo y tu economía. 

