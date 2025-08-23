¿Cuál fue la razón de la ausencia de Maju Mantilla en 'Arriba mi gente'?: Esta fue la inesperada respuesta de Toñizonte

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después que Gustavo Salcedo anunciara en redes sociales el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, un sinfín de reaccciones y comentarios giran en torno a ello, dando pie a que diversas personas especulen la causa de dicha decisión, inclusive corrió el fuerte rumor que la conductora de televisió habría sido infiel, sin embargo, no existen pruebas de ello.

Al respecto, un detalle que llamó la atención fue que la exreina de belleza se ausentara dos días continuos en el programa 'Arriba mi gente', posteriormente a la fecha en la que el padre de sus hijos confirmara el término de su vínculo nupcial. En tal sentido, recientemente apareció Toñizonte para deslizar la supuesta razón de la ausencia de la exMiss Mundo.

¿Qué dijo Toñizonte?

En una reciente programación del podcast 'Chimi Churri', Toñizonte acaparó miradas y orejas pues aseguró saber la razón por la cual Maju se ausentó el jueves 21 y viernes 22 de agosto de la programación del magazine matutino que conduce. Cabe resaltar, que fue reemplazada por Tula Rodríguez y Karina Borrero.

El personaje de la farándula nacional reveló que la exreina de belleza no estuvo presente en el espacio televisivo porque un pariente no atraviesa un buen estado de salud y se encuentra internado.

"Yo también tengo un chisme de fuente de ceviche. Maju no ha ido ayer (al progama que conduce) , aparte del problema que tiene, porque tiene un familiar internado. Tiene un familiar enfermo y está muy delicado, pero no se puede decir porque la persona que me contó habló con ella y dijo que por favor no lo cuente", sostuvo Toñizonte.

Maju le habría sido infiel a Gustavo Salcedo

La productora del podcast 'Chimi Churri', Verónica Alcántara lanzó una 'bomba' al dejar entrever que Maju Mantilla le habría sido infiel a su aún esposo Gustavo Salcedo. Según contó dicha información se la dijeron fuentes cercanas a la pareja.

"Mis fuentes dicen que ella habría sacado los pies del plato con un compañero que se sienta a su costado y dicen que está casado No me consta, no lo sé. ¿Por qué creen que en Latina están empezando a hacer la lavandería? Antes era en América con Jurguensen. Es una fuente muy confiable", manifestó.

Si bien es cierto Toñizonte deslizó la posible razón de la ausencia de Maju Mantilla en la conducción del programa 'Arriba mi gente', la exreina de belleza aún no se ha pronunciado hasta el momento para revelar la verdadera causa.