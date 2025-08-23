RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Interrupción del servicio

¡Por más de 10 horas! Corte de agua en Lima: Horarios y distritos que serán afectados el 25 de agosto por Sedapal

Sedapal informó sobre la suspensión programada del suministro de agua potable en algunos distritos de Lima para este lunes, 25 de agosto. Conoce aquí los horarios y zonas afectadas.

Corte de agua en Lima, según Sedapal.
Corte de agua en Lima, según Sedapal. (difusión)

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/08/2025

Síguenos en Google News Google News

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que suspenderá el suministro de agua potable en varios distritos de Lima. Conoce aquí los horarios y las zonas que se verían afectadas este lunes, 25 de agosto. Toma tus precauciones desde ahora y evita ser sorprendido.

Corte programado en Lima para este lunes

Según lo detallado por la empresa estatal, se realizará un corte programado del servicio de agua potable en distintos distritos de Lima, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de abastecimiento.

La suspensión afectará a varios usuarios en sectores específicos de la capital, por lo que la entidad recomienda tomar precauciones, almacenar agua con anticipación y revisar los horarios establecidos para cada zona. A continuación, te detallamos qué áreas exactas se verán afectadas de forma temporal. ¡Toma nota!

Interrupción del servicio en Ate

  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Zonas afectadas: Junta Vecinal 6 de Noviembre, Asociación Las Violetas, R-P1, R-P2, R-P5, R-P01, R-P02, Asoc. Las Viñas, Asoc. El Golf, Asoc. San Antonio, Asoc. Valle del Mantaro, Coop. Ramiro Prialé, Asoc. 26 de Mayo, Prog. de Vivi. Andrés Avelino Cáceres, Asoc. Corazón de Jesús, Asoc. Segundo Mercado López, A.H. Los Jardines, Asoc. Hijos de Collanac, Asoc. Señor de Huayllay.
  • Horario: 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

En este mismo distrito de Lima Este también se procederá con el corte de agua en el sector 177: CR-P2, R-P3, R-P5, Asoc. Villa del Periodismo, Asoc. Villa La Campiña, Asoc. Terrazas del Pueblo, CR-P3, R-P3, R-P4, Asoc. La Roncadora, Coop. Las Lomas de Palao, Asoc. Sol y Campo, Junta Vecinal Villa Hermosa, Asoc. Brisas del Centro, Coop. Arte y Cultura, Asoc. Centro P. Santa Clara, Asoc. Centro P.1 de Enero. Coop. Manylsa Ltda. 476.

Corte de agua en Comas

  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Zonas afectadas: P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen.
  • Horario: 12 m. a 8:00 p.m.
  • Sector: 343

SJL también se verá afectado

  • Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Desde el 25 de agosto hasta el viernes 29.
  • Áreas afectadas: AAv. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.
  • Motivo: Limpieza y mantenimiento preventivo del reservorio N° 5 Vicentelo.

La empresa estatal detalla que al momento de la reposición del servicio, se recomienda dejar abiertas sus llaves por algunos minutos.

Río Rímac: Camión se vuelca en la Carretera Central y provoca alarmante derrame de petróleo
Lee también

Río Rímac: Camión se vuelca en la Carretera Central y provoca alarmante derrame de petróleo

En Villa María del Triunfo

  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Zonas afectadas: A.H. Sector Centenario; Cercado Villa María del Triunfo (parte alta); Mz. F17, G17, F18, I18, J18A, H19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada; Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A.H. Arenal Alto: A.H. El Chasqui; Ampliación Sector Centenario; Comité 32B; Mzs. U5K, U5L, U5M; Comité Vecinal 15; A.H. San Isidro Labrador; Zona de Presión N° 01, Mz. D3, E1, E2, E3, E4; Zona de Presión N° 02, Mz. A, A', A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, H, I, G, K6, K6', K6B, K6H, K6G, K6J, K6L, K6K, K6P, K6F, K6M, K6N, K6Q, K6O, K6X, K6X1, K6X2. K6R, R1, R2, X3, T3, X4, T4B.
  • Horario: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
  • Sector: 310.

De esta manera, se reveló que este lunes, 25 de agosto, la empresa estatal Sedapal cortará el servicio de agua potable, de forma parcial, en los distritos de SJL, Comas, Ate y VMT. ¡Toma tus precauciones!

Sedapal anuncia corte de agua en Lima para el 23 de agosto: Conoce aquí los horarios y distritos afectados
Lee también

Sedapal anuncia corte de agua en Lima para el 23 de agosto: Conoce aquí los horarios y distritos afectados

Temas relacionados agua potable Corte de agua interrupción Sedapal servicio Suministro

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA