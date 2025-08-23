¡Por más de 10 horas! Corte de agua en Lima: Horarios y distritos que serán afectados el 25 de agosto por Sedapal

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que suspenderá el suministro de agua potable en varios distritos de Lima. Conoce aquí los horarios y las zonas que se verían afectadas este lunes, 25 de agosto. Toma tus precauciones desde ahora y evita ser sorprendido.

Corte programado en Lima para este lunes

Según lo detallado por la empresa estatal, se realizará un corte programado del servicio de agua potable en distintos distritos de Lima, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de abastecimiento.

La suspensión afectará a varios usuarios en sectores específicos de la capital, por lo que la entidad recomienda tomar precauciones, almacenar agua con anticipación y revisar los horarios establecidos para cada zona. A continuación, te detallamos qué áreas exactas se verán afectadas de forma temporal. ¡Toma nota!

Interrupción del servicio en Ate

Motivo: Limpieza de reservorio.

Junta Vecinal 6 de Noviembre, Asociación Las Violetas, R-P1, R-P2, R-P5, R-P01, R-P02, Asoc. Las Viñas, Asoc. El Golf, Asoc. San Antonio, Asoc. Valle del Mantaro, Coop. Ramiro Prialé, Asoc. 26 de Mayo, Prog. de Vivi. Andrés Avelino Cáceres, Asoc. Corazón de Jesús, Asoc. Segundo Mercado López, A.H. Los Jardines, Asoc. Hijos de Collanac, Asoc. Señor de Huayllay. Horario: 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

En este mismo distrito de Lima Este también se procederá con el corte de agua en el sector 177: CR-P2, R-P3, R-P5, Asoc. Villa del Periodismo, Asoc. Villa La Campiña, Asoc. Terrazas del Pueblo, CR-P3, R-P3, R-P4, Asoc. La Roncadora, Coop. Las Lomas de Palao, Asoc. Sol y Campo, Junta Vecinal Villa Hermosa, Asoc. Brisas del Centro, Coop. Arte y Cultura, Asoc. Centro P. Santa Clara, Asoc. Centro P.1 de Enero. Coop. Manylsa Ltda. 476.

Corte de agua en Comas

Motivo: Limpieza de reservorio.

P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen. Horario: 12 m. a 8:00 p.m.

12 m. a 8:00 p.m. Sector: 343

SJL también se verá afectado

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Desde el 25 de agosto hasta el viernes 29.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Áreas afectadas: AAv. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

AAv. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel. Motivo: Limpieza y mantenimiento preventivo del reservorio N° 5 Vicentelo.

La empresa estatal detalla que al momento de la reposición del servicio, se recomienda dejar abiertas sus llaves por algunos minutos.

En Villa María del Triunfo

Motivo: Limpieza de reservorio.

A.H. Sector Centenario; Cercado Villa María del Triunfo (parte alta); Mz. F17, G17, F18, I18, J18A, H19, J19, H20, I20; Asoc. Central Unificada; Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A.H. Arenal Alto: A.H. El Chasqui; Ampliación Sector Centenario; Comité 32B; Mzs. U5K, U5L, U5M; Comité Vecinal 15; A.H. San Isidro Labrador; Zona de Presión N° 01, Mz. D3, E1, E2, E3, E4; Zona de Presión N° 02, Mz. A, A', A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, H, I, G, K6, K6', K6B, K6H, K6G, K6J, K6L, K6K, K6P, K6F, K6M, K6N, K6Q, K6O, K6X, K6X1, K6X2. K6R, R1, R2, X3, T3, X4, T4B. Horario: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

8:00 a.m. a 8:00 p.m. Sector: 310.

De esta manera, se reveló que este lunes, 25 de agosto, la empresa estatal Sedapal cortará el servicio de agua potable, de forma parcial, en los distritos de SJL, Comas, Ate y VMT. ¡Toma tus precauciones!