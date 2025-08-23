Martín Vizcarra se pronuncia desde Ancón II: "Resistiré desde el lugar donde me manden, no me doblegarán"

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente Martín Vizcarra, reclasificado recientemente en el penal Ancón II, rompió su silencio y, a través de su cuenta de X (antes Twitter), emitió un contundente comunicado.

"Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar, no me van a doblegar", escribió en la plataforma.

He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión. Sin embargo, seguiré luchando por la recuperación de la... — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) August 23, 2025

Tilda al gobierno de "mafioso"

En su misiva, el exdignatario anunció que solicitó a su equipo legal que ya no presente ningún tipo de recurso de apelación contra la medida que estableció que cumpla 5 meses de prisión preventiva, por presuntos delitos cometidos durante su gestión como gobernador de Moquegua.

No obstante, recalcó que continuará luchando "por la recuperación de la democracia y la unión de los peruanos contra el pacto mafioso que nos gobierna", en un claro señalamiento a la gestión de Dina Boluarte.

Esta comunicación se da tras varios días en silencio, desde que fue recluido en el penal Barbadillo, hasta su criticado traslado a la cárcel de Ancón II. Hasta entonces, Vizcarra había evitado pronunciarse al respecto.

Martín Vizcarra pasó su primera noche en Ancón II

El traslado del exdignatario hacia Ancón II se dio la noche del viernes 22 de agosto, aproximadamente a las 8:00 p.m., desde el penal Barbadillo, en Ate.

El desplazamiento fue resguardado por un fuerte convoy policial, en obediencia a lo estipulado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que dispuso la reclasificación del exjefe de Estado.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) indicó que, en primera instancia, la Junta Técnica de Clasificación había dispuesto el internamiento del exmandatario en Lurigancho.

No obstante, "por medidas de seguridad penitenciaria, se ha dispuesto a través de la Resolución Directoral n.° 411-2025-INPE/ORL su traslado al Establecimiento Penitenciario Ancón II".

Del mismo modo, la institución destacó que el ambiente destinado para alojar a Vizcarra mantiene condiciones adecuadas para su cómoda permanencia. Asimismo, subrayaron que contará con seguridad en todo momento para salvaguardar su integridad.

"El INPE garantiza el respeto a los derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley y seguirá actuando conforme a los procedimientos regulares para mantener el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios", concluyó la misiva.

