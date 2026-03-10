Hospedajes no aumentarían costos frente a crisis energética, pero advierten "serio problema"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el Gte. Gral. de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, Fredy Gamarra, indicó que, si bien aún no se ha presentado un incremento de costos en sus servicios, este no se descarta debido a que la situación actual ante la emergencia por el suministro de GNV resulta ser "preocupante".

Explica factores

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Gamarra precisó que existen dos factores importantes en torno a la crisis energética que podrían afectar dicho rubro. Al respecto, expresó su preocupación.

En tal sentido, indicó que en el caso de los hoteles que se encuentran en a sierra peruana, trabajan con gas natural para generar agua caliente en espacios como los servicios higiénicos, lo que sí generaría un problema.

Sin embargo, en dicha situación no se representaría un incremento en los precios debido a que al reservar tu asistencia al hospedaje, los precios ya se pactaron, es decir, los visitantes o turistas asisten habiendo pagado ya una tarifa correspondiente.

Diferente sería la situación en el caso de los restaurantes dentro los hospedajes, debido a que ante un posible precio en los insumos, la carta cambiaría, presentando un probable incremento. "Si suben mucho los precios ahuyentas a los clientes", detalló.

Ciudadanía no asiste a restaurantes

Al respecto, aseguró que existe una severa problemática que podría afectar al rubro, debido a que además, se le suma el segundo factor. Este involucra el hecho de que la ciudadanía no se está desplazando como antes de la crisis.

Según narra, al disponer el trabajo remoto para el sector público y que el privado evalúe este, muchos de los trabajadores ya no asisten a restaurantes para almorzar debido a que están realizando sus labores correspondientes desde casa.

"(...) Estamos en un problema serio porque independientemente al alza de los precios, también hay un factor que se está dando, es que la gente no se está movilizando", dijo a nuestro medio de comunicación, este martes 10 de marzo.

Incremento en el recibo de luz

Cabe mencionar que, un nuevo efecto de la crisis energética podría afectar a millones de hogares en los próximos días, esto porque se registraría un alza en el recibo del servicio de luz, generando otro impacto al bolsillo de todos los peruanos.

El presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, quien precisó que, el incremento podría ser mínimo en el marco de la escasez del gas natural, aunque dejó en claro que no debería efectuarse como tal.

Es así como, este escenario podría afectar a más ciudadanos. Al respecto, el gerente general de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines manifestó su confianza en que la situación se acomode y se vuelva a la normalidad para que más rubros no se vean afectados ante la emergencia en el suministro del gas natural.