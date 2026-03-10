Crisis energética: Empresas de transporte público suben pasajes ante imparable alza de combustibles

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis energética que se vive en el país ha golpeado especialmente a los transportistas, por ello empresas de transporte masivo han informado que aumentarán su pasaje ante el alza de los precios de los combustibles.

Empresas anunciaron aumento de pasaje

El alza en el precio de la gasolina se presentó ante la alta demanda tras el desabastecimiento de GNV, causado por la deflagración en los ductos de la empresa Transportadora de Gas del Perú, y por el conflicto que se vive en el Medio Oriente.

Ello, obligó al sector transportes a tomar medidas que golpean directamente a los bolsillos de los usuarios, aunque todo es con el fin de obtener ganancias de su trabajo. A continuación, las empresas que han adoptado estas medidas:

Empresa de Virgen de Fátima (EVIFASA)

Esta es una compañía que recorre San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres, ellos anunciaron las acciones mediante comunicados pegados en las unidades de la empresas.

"Se comunica al público en general que, debido al incremento del precio del combustible, nos vemos en la necesidad de incrementar el costo del pasaje en S/0.50 en todas nuestras tarifas", comunicaron.

Comunicado de EVIFASA

Empresa de transporte Virgen de la Puerta (VIPUSA)

La compañía tiene 3 rutas, la A que cubre desde Pachacámac hasta Ancón, la C que va desde Ancón hasta San Juan de Miraflores y la D que se moviliza desde Ventanilla hacia la Victoria. La medida del aumento del pasaje fue anunciado a través de comunicados colocados en las unidades.

"Debido al incremento en el precio del combustible y a los problemas de inseguridad que vienen afectando al sector transporte, nos hemos visto en la necesidad de realizar un ajuste en nuestro tarifario. Por tal motivo, se incrementará S/0.50 al costo del pasaje", anunciaron.

Comunicado de Vipusa

ETUL4 SA

La empresa tiene 4 rutas: la P que va desde Villa María del Triunfo hacia Ate, la L que cubre de San Juan de Lurigancho a Lurín, la E que va desde San Juan de Lurigancho a Chorrillos y la C que cubre de Lurín hacia Ñaña. Ellos informaron la medida mediante redes sociales.

"Se informa a nuestros usuarios que, debido al incremento sostenido del precio del petróleo a nivel internacional, lo cual viene generando el alza del combustible en el país, la empresa se ha visto en la necesidad de realizar un ajuste en el costo del pasaje. En ese sentido, a partir de la fecha se aplicará un incremento de S/0.50 adicional al valor del pasaje", indicó.

Comunicado Etul4

Corporación Roma Internacional

La empresa Roma tiene dos rutas, la B que cubre desde San Juan de Lurigancho hacia Ventanilla y la A que que cubre la misma ruta. La compañía anunció la medida también mediante sus redes sociales.

"Se comunica a nuestra distinguida clientela que por motivo del incremento del precio del combustible, nos vemos obligados a subir el precio de los pasajes en 0.50 céntimos por tramos temporalmente", informaron.

Empresa Roma

El Rápido SA

La empresa tiene 2 rutas, la 5 que cubre desde Carabayllo a Villa El Salvador y la 42 que va de San Martin de Porres a Lurigancho-Chosica. La compañía anunció la medida a través de sus redes sociales:

"Debido al excesivo incremento en el precio del combustible y a la actual coyuntura de inseguridad que viene afectando al sector transporte, nos hemos visto en la necesidad de realizar un ajuste razonable en nuestras tarifas", informaron.

El Rápido sube precio de pasajes ante alza de precios de combustibles

Molinero Express

La empresa tiene una unidad que cubre desde Cieneguilla hasta San Miguel y otras que cubre desde Cieneguilla hasta el Callao. En las unidades se observan comunicados donde informan de la medida.

"Ajuste de tarifa y frecuencias para garantizar que nuestras unidades sigan recorriendo la ruta completa y no dejas desabastecidos a nuestros pasajeros, nos vemos en realizar un ajuste preventivo en el tarifario a partir del sábado 7 de marzo. Nuestro compromiso: Entendemos el impacto familiar, por lo que este ajuste es el mínimo y necesario, 0.50 céntimos", anuncian.

Comunicado

Estas son algunas de las empresas que han anunciado el aumento en 0.50 de su pasaje por el alza en los combustibles.