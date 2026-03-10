¡Atención, veraneantes! Ordenan cierre de playas de Barranca por oleajes de moderada a fuerte intensidad

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Capitanía de Puerto de Supe ordenó el cierre total de playas en la provincia de Barranca, región Lima, debido a la presencia de fuerte oleaje ya advertido por la Marina de Guerra del Perú. Al respecto, las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos.

Municipalidad de Barranca pide respetar medida

Mediante su cuenta oficial de Facebook, la Municipalidad Provincial de Barranca realizó una publicación en donde brindó detalles sobre esta medida que comprende al circuito de playas de dicha zona. Además, pidieron respetar la disposición ya establecida.

En tal sentido, se conoció que la medida fue ordenada por la Capitanía de Puerto de Supe, quienes a través de la Resolución de Capitanía N.° 027-2026, confirmó el cierre total del puerto (Nivel V). Esto debido al intenso oleaje reportado en los últimos días.

Cabe mencionar que, al tomar esta medida, la Municipalidad de Barranco hizo un llamado a los vecinos, veraneantes, visitantes y emprendedores de dicho circuito de playas para que tomen las precauciones correspondientes.

Esto con la finalidad de que se eviten la realización de actividades en el mar. Además, se pide el respeto correspondiente ante las disposiciones de la Autoridad Marítima el tiempo que permanezca vigente dicha medida.

"La Municipalidad Provincial de Barranca hace un llamado a los emprendedores, pescadores y prestadores de servicios turísticos del circuito de playas, a actuar con responsabilidad y adoptar las medidas preventivas correspondientes hasta que las condiciones del mar permitan el desarrollo seguro de las actividades", se lee en su comunicado publicado el último lunes 9 de marzo.

Recomendaciones del DICAPI

Como se recuerda, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) reportó que desde la tarde del lunes 09 de marzo, 90 puertos se mantienen cerrados debido a la presencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad, este fenómeno se presentaría hasta el 12 de marzo.

Ante ello, recomendaron suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

Es así como, la Municipalidad de Barranca informó sobre el cierre en su totalidad de las playas en dicha provincia debido a la presencia de oleaje fuerte, el cual se registraría hasta el 12 de marzo, por lo que pidió tomar las precauciones del caso.