Gremios de Cajamarca advierten paro indefinido si Gobierno no brinda soluciones concretas ante problemáticas

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el coordinador nacional de gremios agrarios, Marino Flores, informó que mantuvieron una reunión con el presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno. Tras ella, se acordó poner en evaluación el paro regional indefinido programado para el próximo 16 de marzo.

Reunión entre Ejecutivo y ronderos

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Flores saludó el recibimiento por parte de Balcázar y sus ministros de Estado que, abrieron un diálogo para escuchar sus demandas ante las distintas problemáticas que atraviesan.

En tal sentido, el vocero indicó que si bien, ya han mantenido dicho encuentro con el Ejecutivo, recién el próximo sábado 14 de marzo, se tratarán a fondo las problemáticas de los ronderos, por lo que, está en verse la realización de un paro regional, el cual viene siendo aplazado desde el Gobierno de Dina Boluarte.

Según Flores, desde la vacancia de Boluarte Zegarra se acordó programar dicho paro para el 16 de marzo; sin embargo, al recibir un llamado por parte del actual Gobierno de José María Balcázar, decidieron mantener dicho diálogo, el cual se concretará en Jaén.

"Hemos atendido el llamado y hemos venido a plantearle la agenda que es ya conocida por todo el país, el abandono total de las vías, también el grave problema con la minería ilegal, el grave problema con nuestra producción nacional y en otros temas como salud y educación", dijo a nuestro medio, este martes 10 de marzo.

Advierten realización de paro indefinido

Cabe mencionar que, entre los pedidos al Gobierno se encuentra brindar atención a las obras abandonadas por gestiones pasadas. Asimismo, exigen la revisión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para eliminar la minería ilegal que "refuerza" el crimen organizado.

Según Marino Flores, el presidente Balcázar se ha comprometido a asistir el 14 de marzo a Jaén para brindar soluciones concretas y específicas. "Nosotros ya no queremos paseos", precisó. Asimismo, enfatizó que de no obtener gestiones concretas, van a acatar el paro indefinido.

"Nosotros hemos dicho con claridad que Cutervo, Cajamarca, Jaén, todos estamos preparados para una paralización indefinida hasta que se logre solucionar nuestras plataformas", enfatizó Marino Flores.

En conclusión, el coordinador nacional de gremios agrarios, Marino Flores, indicó que fueron claros al señalarle al presidente Balcázar que, de no obtener soluciones concretas en una próxima reunión, acatarán un paro indefinido. "Cuando tomamos una decisión, lo hacemos", precisó.