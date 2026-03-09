Cálidda anuncia mejora en suministro de gas natural: TGP incrementa volumen durante emergencia

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la emergencia por la escasez de gas natural, la empresa distribuidora, Cálidda, reportó el incremento del volumen del recurso energético por parte de Transportadoras de Gas del Perú (TGP), pasando de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios.

Cálidda anuncia mejora sustancial en suministros de gas natural

A ocho días del inicio de la crisis energetica a nivel nacional, debido al siniestro que afectó el sistema de transporte de gas, la compañía anunció que se registra un avance en el abastecimiento al día lunes 9 de marzo.

Gracias a esta mejora, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) actualizó la priorización del suministro, según la Resolución Directoral N.º 026-2026-MINEM-DGH.

El nuevo orden establece como prioridad principal a los hogares y comercios, incluyendo servicios esenciales como hospitales, clínicas y comedores populares.

En segundo lugar, el Gobierno prioriza las unidades de transporte que operan exclusivamente con Gas Natural Vehicular (GNV), es decir, vehículos cuyo motor no admite gasolina, diésel o GLP.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | A través de un comunicado, Cálidda informó que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha incrementado el volumen del gas natural, pasando de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios. Además, precisó que la reconexión del servicio se dará... pic.twitter.com/BYzeVzZ1yZ — Exitosa Noticias (@exitosape) March 9, 2026

Entre estos vehículos autorizados destacan: transporte público de pasajeros (excluyendo taxis, combis, coasters y mototaxis), camiones de carga de materiales y alimentos, cisternas que transportan combustible, y camiones compactadores de basura.

Finalmente, se incluyen empresas generadoras de electricidad fuera del SEIN, con autorización previa del COES.

Además, Cálidda anunció que procederá con la reconexión del servicio a las industrias priorizadas entre el 9 y 10 de marzo, según el listado aprobado por el Minem.

Respecto al transporte pesado exclusivo a GNV, la empresa solicitó a los propietarios registrar sus vehículos enviando al correo [email protected] o mediante un enlace especial para el registro. La información se remitirá a INFOGAS para activar los chips y permitir el abastecimiento.

Reparación del ducto de TGP en Megantoni marcha en un 48 %

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, realizó este lunes una actualización sobre los trabajos de reparación de ductos en el distrito de Megantoni, en Cusco, que están programados para retomar operaciones desde el 14 de marzo.

Según Alfaro, los avances se vienen dando de acuerdo a lo programado e incluso aseguró que estos van en un 48 %. Por ello, señaló que el sábado ya podría haber suministro de gas natural en la costa del Perú.

"Va a entrar primero la tubería de gas que debe estar llenándose el miércoles, luego se llenará la tubería de líquidos el jueves, y, posiblemente, el viernes ya tengamos gas en Melchorita y de ahí tarda 12 a 16 horas en llegar el gas a la ciudad", indicó.

Ante la emergencia, la empresa distribuidora de gas natural, Cálidda, reportó el aumento del recurso energético y anunció reconexión de industrias priorizadas entre el 9 y 10 de marzo.