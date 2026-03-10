Literatura peruana de luto: Fallece el célebre escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una lamentable noticia enluta a la escritura peruana tras conocer el fallecimiento del destacado escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años. Fue considerado uno de los más célebres de la literatura contemporánea en lengua española.

Este martes 10 de marzo se conoció del sensible fallecimiento del literato peruano Alfredo Marcelo Bryce Echenique, autor de "Un mundo para Julius", una de las obras fundamentales de la narrativa latinoamericana del siglo XX.

Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores. pic.twitter.com/jeAZWAclZM — Casa de Literatura (@casaliteratura) March 10, 2026

Noticia en desarrollo...