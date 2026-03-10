RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Lamentable noticia

Literatura peruana de luto: Fallece el célebre escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique partió a la eternidad a los 87 años. Es considerado uno de las figuras más celebres de la literatura contemporánea en lengua española.

Fallece el célebre escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años
Fallece el célebre escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años (Foto: Difusión)

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/03/2026

Una lamentable noticia enluta a la escritura peruana tras conocer el fallecimiento del destacado escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años. Fue considerado uno de los más célebres de la literatura contemporánea en lengua española.

Falleció el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Este martes 10 de marzo se conoció del sensible fallecimiento del literato peruano Alfredo Marcelo Bryce Echenique, autor de "Un mundo para Julius", una de las obras fundamentales de la narrativa latinoamericana del siglo XX.

Noticia en desarrollo...

