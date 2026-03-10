Paro Nacional del 12 de marzo: Taxistas y mototaxistas se suman a la protesta por alza de combustibles

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El paro convocado para este jueves 12 de marzo por parte de transportistas de carga pesada a raíz del alza en el precio de los combustibles ha sumado a dos gremios, los taxistas y mototaxistas que también se ven afectados por el encarecimiento de la gasolina, GLP y diésel.

Bonos insuficientes

En entrevista con Panamericana, Jorge Garibay, representante del Corporativo Integral de Taxistas, expresó su rechazo al bono de 120 soles que el Gobierno anunció para contener el impacto en este sector.

"Nosotros estamos completamente indignados, no solo por lo que se ha publicado, un bono de 120 soles que a las justas alcanzaría para los gastos operativos que se genera en un día para el taxista. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es una reconsideración y que este bono sea de 800 soles", detalló.

Además, reveló que con el alza de la gasolina los taxistas están gastando diariamente entre 80 a 100 soles para abastecerse y ello también generó que la producción no sea la misma, causando una fuerte pérdida económica.

"De la misma manera pusimos en conocimiento el bloqueo arbitrario de los chips para loa vehículos para el servicio de taxi. ¿Qué va a pasar cuando se reactive el GNV? Los conductores van a tener que iniciar un procedimiento administrativo para la reactivación de este chip, que no solo va a demorar dos días sino que también va a generar un costo adicional", explicó.

3 millones de mototaxistas paralizarían

Por su parte, Julio García, presidente de la Federación de Mototaxistas reveló que a nivel nacional 3 millones de mototaxistas acatarán la medida de fuerza, solo en la capital pararan 800 mil, que paralizarán sus servicios a falta de combustibles.

"Nosotros no estamos incluidos en este bono, lo que pedimos aquí es que se nos reconozco el bono porque también somos una modalidad de transporte urbano que también de alguna manera aporta en la economía de nuestro país. Se le está dando bono a empresas transnacionales, pero no se reconocer al transporte público menor", cuestionó.

Es por ello que los taxistas y mototaxistas han anunciado que se sumarán al paro nacional indefinido convocado por los transportistas de carga pesada desde el 12 de marzo por el alza de combustibles.