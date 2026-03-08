Defensor del Pueblo rechaza trabajo y clases virtuales por crisis de combustibles

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las medidas adoptadas por el gobierno ante el desabastecimiento del gas y crisis de combustibles en el país han generado cuestionamientos de diferentes sectores. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, fue uno de los tantos críticos a las clases y trabajo virtual que ordenó el Ejecutivo.

Medidas no abordan el problema

Gutiérrez cuestionó la medida como parte de la respuesta inmediata a la contingencia energética, al considerar que estas decisiones no abordan el problema de fondo en relación a la seguridad del sistema energético nacional, declaró a 24 horas.

Tras una presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el titular de la Defensoría manifestó su descontento ante la comunicación de las medidas de virtualidad.

"Han anunciado como si fuera algo fácil, simplemente no vayas a estudiar y no vayas a trabajar, hazlo todo de tu casa y con eso solucionamos el problema. De verdad yo tengo un sentimiento de indignación, porque en vez de poder trabajar contingencias solidas que permitan la sustitución inmediata para que se siga generando el sistema eléctrico, ya no con GNV, sino con hidrocarburo pesado y garantizar la matriz energética no se está dando", expresó.

Además, Gutiérrez indicó que la institución que dirige se encuentra monitoreando los posibles impactos ambientales vinculados a la fuga de gas registrada en el sur del país. En ese sentido, la Defensoría mantiene especial atención en la calidad del aire y del agua en las zonas afectadas, ya que dichos factores pueden comprometer la salud de las poblaciones cercanas.

Escuelas privadas rechazan clases virtuales

El Gobierno dispuso clases virtuales en todas las instituciones educativas de Lima y Callao ante la emergencia por la falta de gas y GNV. Sin embargo, la Alianza de Escuelas Privadas rechazó la medida y pidió que esto sea opcional.

El Ministerio de Educación confirmó que, del 9 al 13 de marzo, la virtualidad aplica a las instituciones educativas privadas como colegios, universidades e institutos, con el fin de contribuir a la racionalización del gas.

Frente al anuncio, el gremio de escuelas privadas, conformado por redes educativas como Innova Schools, Futura Schools y ASDIEP, emitió un comunicado "lamentando profundamente" la decisión y proponiendo que la virtualidad sea una opción libre para su sector.

"La respuesta a una crisis no puede ser el cierre de las escuelas: el país debe apostar por la continuidad de los aprendizajes o, en todo caso, se debería permitir que las instituciones educativas privadas tomen sus propias decisiones", sostuvieron.

Es así que el el Defensor del Pueblo expresó su rechazo a la medida de clases y trabajo virtual por la crisis del gas y combustibles.