Advierten incremento en el recibo de luz por crisis energética: "Va a ser menor, las empresas de luz han querido y lo han pedido explícitamente"

Un nuevo efecto de la crisis energética podría afectar a millones de hogares en los próximos días, esto porque se registraría un alza en el recibo del servicio de luz, generando otro impacto al bolsillo de todos los peruanos.

Quien se encargó de dar este anuncio en Exitosa fue el presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, quien precisó que, el incremento podría ser mínimo en el marco de la escasez del gas natural, aunque dejó en claro que no debería efectuarse como tal.

Empresas lo han decidido, decisión en manos del Gobierno

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el también especialista en políticas públicas y asuntos sociales, comentó que la principal razón del aumento en la tarifas es porque las generadoras eléctricas usan gas natural para su producción de energía y posterior distribución.

No obstante, ante la crisis de abastecimiento conocida, las empresas están usando diésel, actualmente en un precio muy superior a lo habitual. Según explicó, las empresas no tienen la capacidad para realizar el alza, pese al sobrecosto de las generadoras.

En ese sentido, comentó que han recurrido al Gobierno para hacer efectivo el aumento y que todo estaría en manos de la PCM, a cargo de Denisse Miralles.

"No debe haber un incremento en los hogares, si es que existe es porque el Ministerio de Economía y Finanzas, con la señora Denisse Miralles, les ha dado permiso para que nosotros paguemos parte de este encarecimiento de su producción de luz. En este momento no hay comunicado o norma que lo autorice", indicó.

Primera ministra racionamiento del servicio de luz

Pese a lo señalado por José Ignacio Beteta, la primera ministra descartó el último domingo que se realice un racionamiento del servicio de luz, especialmente si la emergencia energética se extiende más allá del 14 de marzo.

"A parte de hacer el seguimiento de cómo se avanza en la reparación, se hace seguimiento del stock que hay en los distintos combustibles y tenemos el combustible suficiente, no es un riesgo; sin embargo, estamos tomando todas las medidas productivas", comentó a América TV.

El aumento o racionalización de la energía eléctrica se sumaría al aumento de los servicios esenciales, como, por ejemplo, el transporte público, donde diversas empresas de Lima y Callao han anunciado un alza en su tarifario por la falta de Gas Natural Vehicular (GNV).

Los efectos de la crisis no tienen cuando acabar, siendo los peruanos de a pie los más perjudicados.