Lima vuelve a amanecer bajo neblina: ¿A qué se debe este fenómeno y por cuánto tiempo se registrará en la capital?

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo amanecer frío se registró en varios distritos de Lima Metropolitana este martes 10 de marzo, en medio de la temporada de verano y el próximo inicio del otoño.

Cientos de usuarios en redes sociales compartieron su extrañeza por la densa neblina que cubrió a una buena parte de la capital. A continuación, en la presente nota te informamos el origen de este fenómeno climatológico que sigue sorprendiendo a más de un limeño.

¿Qué dice el Senamhi al respecto?

De acuerdo con lo informado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), desde hoy, hasta al martes 17 de marzo, se registrará un incremento del las temperaturas diurnas y nocturnas a lo largo de la costa peruana.

En ese sentido, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, mencionó que se espera que el cielo esté con escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que generará el incremento de las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana y en diversas ciudades de la costa. Del mismo modo, hacia la tarde, noche y/o madrugada, se espera un aumento de nubosidad.

Desde el organismo señalan que estas condiciones están asociadas al incremento de la temperatura superficial del mar y al ingreso de vientos del norte en el transcurso de los próximos días.

Asimismo, la mayor nubosidad nocturna, sumada a una menor ventilación, favorecerá el aumento de las temperaturas nocturnas y una sensación de bochorno en algunos distritos, especialmente en la costa norte.



No obstante, hacia la tarde y noche se presentará nubosidad con probabilidad de episodios de lluvia dispersa intermitente, principalmente en distritos alejados del litoral. Además, no se descartan episodios de ráfagas de viento hacia el atardecer.

¿Cuál será la temperatura durante esta semana?

De acuerdo con las estimaciones del Senamhi, en Lima Metropolitana, las temperaturas diurnas oscilarán entre los 26°C y 30°C en los distritos de Lima oeste y Lima centro, y alrededor de los 32°C en los distritos ubicados en Lima este y Lima norte.

Además, se prevén valores entre 32°C y 37°C en Piura y Tumbes, entre 31°C y 36°C en Lambayeque, 29°C y 33°C en La Libertad, 27°C y 34°C en la región Lima y Áncash. Asimismo, se prevé que las temperaturas nocturnas en la región costera de Lambayeque oscilen entre 21°C y 23°C.

Finalmente, desde la entidad recomiendan evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., horario en el que la radiación es más peligrosa, a fin de no sufrir futuras enfermedades.