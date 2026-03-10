RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Para tener en cuenta

Lima vuelve a amanecer bajo neblina: ¿A qué se debe este fenómeno y por cuánto tiempo se registrará en la capital?

Ante la densa neblina que cubrió una buena parte de Lima hoy, martes 10 de marzo, desde el Senamhi confirmaron que este fenómeno persistirá por más días.

Se registrará nubosidad, neblina y lluvia dispersa en Lima.
Se registrará nubosidad, neblina y lluvia dispersa en Lima. Senamhi

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Un nuevo amanecer frío se registró en varios distritos de Lima Metropolitana este martes 10 de marzo, en medio de la temporada de verano y el próximo inicio del otoño

Cientos de usuarios en redes sociales compartieron su extrañeza por la densa neblina que cubrió a una buena parte de la capital. A continuación, en la presente nota te informamos el origen de este fenómeno climatológico que sigue sorprendiendo a más de un limeño.

¿Qué dice el Senamhi al respecto? 

De acuerdo con lo informado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), desde hoy, hasta al martes 17 de marzo, se registrará un incremento del las temperaturas diurnas y nocturnas a lo largo de la costa peruana

En ese sentido, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, mencionó que se espera que el cielo esté con escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que generará el incremento de las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana y en diversas ciudades de la costa. Del mismo modo, hacia la tarde, noche y/o madrugada, se espera un aumento de nubosidad.

Desde el organismo señalan que estas condiciones están asociadas al incremento de la temperatura superficial del mar y al ingreso de vientos del norte en el transcurso de los próximos días

Lima registrará un Niño Costero leve, alerta ENFEN: No se descartan activaciones de quebradas
Lee también

Lima registrará un Niño Costero leve, alerta ENFEN: No se descartan activaciones de quebradas

Asimismo, la mayor nubosidad nocturna, sumada a una menor ventilación, favorecerá el aumento de las temperaturas nocturnas y una sensación de bochorno en algunos distritos, especialmente en la costa norte.

No obstante, hacia la tarde y noche se presentará nubosidad con probabilidad de episodios de lluvia dispersa intermitente, principalmente en distritos alejados del litoral. Además, no se descartan episodios de ráfagas de viento hacia el atardecer.

¿Cuál será la temperatura durante esta semana?

De acuerdo con las estimaciones del Senamhi, en Lima Metropolitana, las temperaturas diurnas oscilarán entre los 26°C y 30°C en los distritos de Lima oeste y Lima centro, y alrededor de los 32°C en los distritos ubicados en Lima este y Lima norte.

Además, se prevén valores entre 32°C y 37°C en Piura y Tumbes, entre 31°C y 36°C en Lambayeque, 29°C y 33°C en La Libertad, 27°C y 34°C en la región Lima y Áncash. Asimismo, se prevé que las temperaturas nocturnas en la región costera de Lambayeque oscilen entre 21°C y 23°C.

Verano 2026: Siga estas recomendaciones para evitar daños en la piel durante la radiación solar
Lee también

Verano 2026: Siga estas recomendaciones para evitar daños en la piel durante la radiación solar

Finalmente, desde la entidad recomiendan evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., horario en el que la radiación es más peligrosa, a fin de no sufrir futuras enfermedades

Temas relacionados Lima neblina Senamhi verano vientos

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA