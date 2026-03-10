Natalie Vértiz lanza INESPERADO video que generó preocupación: "¿Qué le pasó?"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalie Vertiz lanzó un inesperado video en sus redes sociales, sin imaginar que generaría preocupación entre sus seguidores por un breve momento de la escena subida en TikTok. ¿Qué le pasó a la esposa de Yaco Eskenazi?

¿Qué video compartió Natalie Vértiz?

Mientras la hermana de Natalie Vértiz, Mariana Vértiz, confirmaba el término de su relación con Pancho de Piérola tras varios meses de romance y que atravesaba una de las etapas más gratificantes de su vida, la exMiss Perú no dudó en seguir activa en sus redes sociales.

La modelo peruana subió algunos videos e imágenes en su cuenta de Instagram, pero en especial, en TikTok. Sin embargo, una de las escenas compartidas por la esposa de Yaco Eskenazi captó rápidamente la atención de sus seguidores.

En el material audiovisual se ve a Natalie Vértiz presumir los looks de su familia durante una salida para almorzar juntos. Primero jala ante las cámaras al exchico reality para luego acercar a sus dos pequeños hijos, Liam y Leo. "Outfit check en familia y pasó esto...", se lee en la breve descripción del video.

Video preocupa a fans de Natalie Vértiz

Si bien en el video se puede apreciar el preciso momento en que Yaco Eskenazi recibe elogio de una señora, que lo felicitó por su nuevo podcast de YouTube, lo que preocupó a los fans de Natalie fue ver que Liam, su primogénito, llevaba un yeso en el brazo derecho.

Muchos se comenzaron a preguntar sobre cuál era el estado actual de la salud del hijo de Natalie y Yaco; sin embargo, hasta el momento la pareja considerada como una de las más sólidas de la farándula peruana, no se ha pronunciado al respecto ni brindado mayores detalles de la situación.

"¿Qué le pasó al hermoso Liam?", "la mirada de molesto de Liam jajajaa igual a la de Yaco", "¿qué le paso a Liam en el brazo?", expresaron algunos de los seguidores de la exconductora del programa 'Estás en todas'.

Natalie Vértiz confía en Yaco Eskenazi

El video se da a semanas de que Natalie Vértiz asegurara que estaba convencida de que el padre de sus hijos no le había sido infiel y hasta afirmó que pone las manos al fuego por él.

Todo ello luego de que 'Magaly TV: La Firme' anunciara el ampay de un hombre que muchos consideraban como el último romántico del medio, pero que resultó ser Gianluca Lapadula.

"Yo sabía firmemente. Puse las manos al fuego por mi marido que él no era (el del ampay)", indicó la exMiss Perú.

Es así como Natalie Vértiz compartió un video de su paseo familiar, pero generó preocupación entre sus seguidores quienes se percataron de que el hijo de la modelo con Yaco Eskenazi tenía un yeso en uno de sus brazos.