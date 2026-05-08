Michael Jackson: ¿Qué pasó con Bubbles y dónde vive actualmente el famoso chimpancé?

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El lanzamiento de la película sobre la vida de Michael Jackson ha revivido la nostalgia de Bubbles, el pequeño chimpancé que le acompañó en el periodo de su vida de gloria. Hoy en día, este animal vive en un santuario de grandes simios, desde donde ha aprendido a vivir una vida natural y social .

El cambio de vida del primate más famoso

Bubbles nació en un laboratorio de Texas antes de ser adoptado por el cantante en los años ochenta. En esa época, el pequeño primate logró convertirse en toda una celebridad mundial tras aparecer en giras internacionales, sesiones fotográficas y eventos públicos junto al cantante.

Con el paso del tiempo , el comportamiento del Bubbles se volvió volviéndose rebelde y difícil de manejar en el ámbito hogareño. Por ello, primero fue trasladado a un rancho y posteriormente llevado a un centro dedicado a este tipo de animales, por su bienestar físico como el de quienes lo rodeaban.

A partir del año 2005, el Centro para Grandes Simios en Florida se volvió el hogar del primate. Allí, Bubbles lleva viviendo más de 20 años, donde convive con otros seres de su misma especie, dentro de un entorno diseñado para satisfacer sus necesidades biológicas.

Un presente tranquilo en el santuario de Florida

A sus 43 años, Bubbles es considerado uno de los miembros más longevos y respetados del santuario. La administración del centro indica que el chimpancé tiene un carácter noble y ha ayudado activamente en la crianza y socialización de otros ejemplares mucho más jóvenes.

Según la directora del santuario, Patti Ragan, el primate destaca por ser un individuo sumamente dulce en su etapa de vejez. Esta descripción confirma que el animal logró superar el estrés de su etapa mediática para disfrutar de una jubilación digna y saludable.

La sostenibilidad de su cuidado ha sido posible gracias al respaldo financiero del patrimonio de Jackson. Esto permite que el chimpancé reciba atención médica constante y alimentación balanceada, factores clave para que haya superado la esperanza de vida promedio de los simios que viven en cautiverio.

A pesar de los mitos, la realidad es que el chimpancé de Michael Jackson no regresó a la vida pública. Su historia demuestra que, tras años de exposición, es posible que estos animales recuperen su esencia en espacios adecuados como el Center for Great Apes.