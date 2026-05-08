Feria del pasaporte tendrá su segunda edición este sábado 9 de mayo: conoce aquí todos los detalles

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de mejorar las gestiones con relación los pasaportes, Migraciones ha dispuesto una segunda fecha en la que se llevará a cabo la Feria del Pasaporte, una iniciativa que tiene el fin de que los ciudadanos puedan avanzar con este trámite en un día.

Por medio de esta campaña, Superintendencia Nacional de Migraciones comunicó por medio de una nota de prensa que mañana, sábado 9 de mayo dicha feria tendrá cobertura a nivel nacional, esto ayudará que más de 4400 personas puedan conseguir su documento de viaje sin previa cita.

Alcance en la segunda fecha de la Feria del Pasaporte

A diferencia de la primera edición, que solo fue en una sede de Migraciones, sede ubicada en el centro comercial Jockey Plaza, la campaña que se realizará el día de mañana será masiva y tendrá un alcance importante entre los usuarios.

📰 #NotaDePrensa | ¡Atención, viajero! Participa en la II FERIA DEL PASAPORTE. Acude con tu voucher por S/ 120.90 (código 01810) y tu último DNI emitido para tramitar y obtener tu documento de viaje en el mismo lugar.



✅ Más información👉 https://t.co/ti7irBT6Q8 pic.twitter.com/63zzOjFXpX — Migraciones Perú (@MigracionesPe) May 8, 2026

¿Cuáles son las agencias a nivel nacional en las que se podrá gestionar el trámite?

Las agencias disponibles en Lima y Callao serán los Centros MAC Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Callao, Ventanilla y la Agencia de Atención al Ciudadano Surco, ubicada en el C. C. Jockey Plaza.

En el interior del país, participarán las agencias ubicadas en Huánuco, Ucayali, Ica, Ayacucho, Cajamarca, Moquegua, Juliaca, Arequipa, Piura, Loreto, Cusco, Huancayo y Chimbote.

Asimismo, estarán habilitadas las jefaturas zonales de Chiclayo, Tacna, Puno, Trujillo, Tarapoto, Tumbes y Puerto Maldonado. El horario de atención será de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en todo el país.

¿Cómo participar en la Feria de Pasaporte?

Para poder realizar el trámite de este documento para viajar, el usuario deberá pagar el monto de 120 soles, que corresponde por derecho de trámite al Banco de la Nación registrando su número de DNI.

Una vez realizado este abono, la persona deberá acudir a cualquiera de las sedes mencionadas, ya sea en Lima o en otro departamento del país portando su recibo de pago y su documento de identidad.

Asimismo, los usuarios deberán tener en cuenta que las atenciones son limitadas, por lo que instan a que las personas acudan según los horarios establecidos.

Finalmente, este tipo de iniciativas como la Feria del pasaporte que realizará su segunda edición este sábado 9 de mayo son alternativas en favor de la sociedad y las gestiones pertinentes para sus viajes próximos. Dichas alternativas ayudan a mejorar el canal de atención que se le ofrece a los usuarios.