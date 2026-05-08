Mundial 2026: ¿Cuándo será la ceremonia de inauguración en México y que artistas formarán parte del show?

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Con la llegada del Mundial 2026, muchos usuarios se encuentran a la expectativa de cuando se desarrollarán las ceremonias de inauguración en los países designados y que presentaciones acompañaran el inicio de este evento deportivo.

Publicación oficial que confirma a los artistas que formarán parte del show

A través de una serie de imágenes difundidas por la red social Instagram, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino reveló nuevos dealles sobre la ceremonia que se realizará el 11 de junio en la Ciudad de México.

Dicho espectáculo tiene como objetivo mostrar la riqueza del país ante millones de espectadores que se encuentran alrededor del mundo. Asimismo, estas representaciones estarán acompañadas de música, danza y tradición.

¿Qué artistas internacionales formarán parte de la ceremonia?

Como parte de la inauguración que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, serán 8 los invitados especiales que formarán parte de la ceremonia que dará inicio al Mundial 2026.

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Según lo difundido por la autoridad de la FIFA, este evento masivo estará lleno de simbolismos representativos del país y será el inicio de lo que se desarrollará en las demás sedes que llevarán a cabo este evento deportivo.

México dará inicio a una Ceremonia Inaugural sin precedentes, en una celebración llena de sonido, color y significado. Será la primera nota de un torneo que resonará en Canadá, México y Estados Unidos, unidos por una pasión compartida por el fútbol que conecta a millones de personas en todo el planeta.

Asimismo, la inauguración tendrá una duración aproximada de 90 minutos y los exponentes musicales serán los encargados de representar la esencia mexicana en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Incluso, estos artistas internacionales también formarán parte del álbum oficial del Mundial 2026, esto los convierte en personajes relevantes de la esta edición histórica del torneo.

Tras el inicio en Ciudad de México y continuando los días siguientes en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias reunirán música, cultura y fútbol de una manera que refleja tanto la identidad de cada nación como la unidad que define a este torneo. Una forma poderosa de dar comienzo a una verdadera celebración global.

Finalmente, esta ceremonia de inauguración en México será una primera oportunidad de ver las gestiones entorno al show que se darán en Toronto y Los Ángeles.